« Une ville délabrée et criblée de dettes »

Des articles controversés dans les journaux français explosent avec plusieurs retards à Naples Le Figaro sur la ville de Naples. Un reportage qui remonte à peu de temps avant l’élection (le 1er octobre dernier) et qui – entre autres – l’a défini « L’Europe du Tiers-Monde ».

Précisément dans la commune avant l’élection qui faisait l’objet du journal transalpin. Deuxième Valériele journaliste, a parlé d’un Manfredi attendu par « L’élite napolitaine comme le Messie« , ce qui peut ramener l’endroit à la normale »délabré et étouffé par ses dettes« .

Les Français aiment beaucoup Naples, et l’attention que porte le journal à ce qu’il se définit est une chose intelligente. »une ville de référence pour de nombreux français qui y vivent et la choisissent pour leurs déplacements« Segond sait qu’il peut compter sur un public attentif et large, et pousse l’accélérateur du jugement et un brin de cliché (pour le mal mais aussi pour le bien) : »Naples est le tiers monde de l’Europe« , »alors que toutes les villes d’Europe changent, il reste perché sur le clichéqui fait aussi son charme« Et encore – mais sans expliquer pourquoi : »Il est endetté et a la dette par habitant la plus élevée d’Italie« .

Le journal transalpin affichait alors son souci de manque de serviceles transports publics en premier lieu, et met également l’accent sur les aspects positifs, tels qu’une vie culturelle animée (mais se concentre principalement sur les aspects d’intérêt touristique), et la présence de centres d’excellence, tels que l’Apple Academy à San Giovanni a Teduccio et Tecno di Riviera à Chiaia, »une entreprise de suivi à distance de l’impact environnemental des grands sites« .

Controverse et Toni Servillo

C’était hier Toni Servillos’exprimant lors d’une conférence de presse pour la présentation en avant-première du film de Paolo Sorrentino « C’était la main de Dieu », en réponse à un journal français. « Nnon seulement je l’aime beaucoup, mais je me considère aussi constamment redevable envers lui, c’est que l’héritage qu’il nous a laissé avant tout dans l’art, signifie que l’on souhaite toujours le meilleur pour cette ville.« sont ses mots. »cette – souligner à nouveau l’acteur – Je ne saurais vivre nulle part ailleurs dans le monde. C’est pourquoi j’aime vraiment ce ‘tiers monde‘ ».

Servillo a conclu en expliquant qu’il avait « heureusement, trois films en salles de trois grands écrivains de Campanie, donc je pense que ce budget de la ville est très bonLes références sont « Ici je ris » de Mario Martone, « Ariaferma » de Leonardo Di Costanzo et « C’est la main de Dieu » de Sorrentino.