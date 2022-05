Une victoire M&M ou Musk et une défaite Macron. Conseils de lecture intelligents

Commençons par Elon Musek et son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars (un peu plus d’un billion de couronnes). Il y a trois questions. Pourquoi l’a-t’il fait? Comment cela rapportera-t-il ? Et qu’est-ce qui apportera le changement?

Il a répondu à la première question dans une interview pour New yorkais Matt Levine, commentateur de Bloomberg, qui s’occupe de toute l’anabase en détail depuis plus d’un mois. Selon lui, Musk a de réelles convictions politiques et sociales sur la façon dont Twitter devrait fonctionner, et il ne le pense pas. Et il a aussi acheté le réseau social parce qu’il aime juste tweeter et veut qu’il soit optimisé pour ses besoins.

Aussi simple que cela…

La réponse à la deuxième question est un peu plus compliquée. Musk a dû contracter un prêt quelque peu risqué de 12,5 milliards de dollars (289 milliards de couronnes) couvert par des actions Tesla. Et là, ça commence à s’emmêler. Comment cela pourrait-il être écrivez BbcLes actions de Tesla ont immédiatement chuté de plus de 12% alors que les investisseurs commençaient à craindre que Musk doive vendre ses propres actions pour finaliser l’acquisition. Ainsi, le prêt et donc l’ensemble du magasin peuvent être en danger.

Mais supposons qu’aucune complication majeure ne se produise. Surtout avec Musek étant traditionnellement sur place, on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il s’en aille en disgrâce. Nous pouvons donc poser la troisième question. Les chocs des grandes entreprises peuvent également entraîner des chocs politiques. Dans ses commentaires, Lukáš Kovanda a souligné que Donald Trump, qui augmente rapidement ses chances de retour à la Maison Blanche, pourrait être heureux. Mais il voudra peut-être être persuadé de revenir sur Twitter.

Statu quo français

Passons de Musk au deuxième EM. Emmanuel Macron défend la présidence en France. Mais comme il l’a souligné Philippe Brychta Voxpot, sa réélection n’a apporté aucune joie apparente. Beaucoup de gens le choisissent avec réticence lorsqu’ils choisissent le moindre des deux maux. À une époque où la Russie pillait l’Ukraine, il était assez facile de combattre l' »amie » de Poutine, Marine Le Pen. Assurez-vous de ne pas manquer les reportages en direct de la France.

A qui Macron surtout doit sa réélection, concentré Liste des messages, en particulier Kateřina Mahdalová. Comme prévu, Macron a marqué à Paris, voté principalement par des femmes, et a reçu un soutien étonnamment fort des retraités.

De ce qui attend la France maintenant, rédaction web Politique. Il a souligné, en particulier, que malgré la défaite de Le Pen, le nationalisme eurosceptique a continué à se renforcer et pourrait l’emporter aux prochaines élections. Que peut-on faire pour empêcher que cela se produise ? Donnez aux gens plus de vrais choix.

Avant le second tour, il a écrit pour finmag.cz analyse du travail de Macron jusqu’à présent à l’Elysée par František Kalenda. Il s’est surtout concentré sur l’aspect économique. Le gouvernement Macron affirme que ses réformes, associées à une réponse généreuse à la pandémie, ont contribué à relancer l’économie française. Mais est-ce vrai ?

