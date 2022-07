Une vague de chaleur précoce attend la France et l’Espagne. Ce sera le week-end le plus chaud de la République tchèque

L’Espagne et le sud de la France ont été confrontés à une vague de chaleur plus précoce que d’habitude ce week-end. Dans le sud de l’Espagne cet après-midi, les températures sont montées à 40 degrés dans de nombreux endroits, a rapporté l’agence EFE. Le reste de la France s’attend également à des températures élevées la semaine prochaine, écrit France Info.

Des températures de 40 degrés ou plus dimanche après-midi ont été enregistrées dans le sud de l’Espagne, comme l’Andalousie, l’Estrémadure et la Castille-La Manche. Les autorités ont également annoncé un avertissement contre les températures élevées à Madrid. La nuit doit aussi être très chaude. La canicule devait durer au moins jusqu’à jeudi, mais le service météorologique d’Aemet n’a pas exclu qu’elle dure beaucoup plus longtemps.

Selon le météorologue José Miguel Viňas, une vague de chaleur précoce ne signifie rien sur la chaleur de l’été. Cependant, selon les prévisions à long terme, il est fort probable que les mois d’été en Espagne soient plus chauds et plus secs que la moyenne à long terme. Cela soulève des inquiétudes, entre autres, concernant les incendies de forêt.

Le service météorologique de Météo-France a déclaré qu’une vague de chaleur « très prématurée » frapperait la France la semaine prochaine, avec des températures atteignant 40 degrés dans certaines régions. Les températures à Paris devraient atteindre 35 degrés d’ici la fin de la semaine. Les journées les plus chaudes sont attendues entre mercredi et samedi. Dans certaines régions du sud du pays, les températures ont atteint 35 degrés aujourd’hui. Les météorologues trouvent également la sécheresse dans de grandes parties de la France très préoccupante, écrit le journal Le Monde.

La seconde moitié de la semaine prochaine sera également la plus chaude de République tchèque, selon les estimations de l’Institut tchèque d’hydrométéorologie. Les jours les plus chauds devraient être samedi et dimanche, lorsque la température maximale peut atteindre 34 degrés Celsius, jeudi, la température maximale atteindra 30 degrés. Cependant, la température n’atteindra pas les 35 degrés comme dans le sud-ouest de l’Europe. Au lieu de cela, le refroidissement devrait intervenir les lundis et mardis après le week-end d’été.