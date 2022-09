Une table ronde s’est tenue aujourd’hui sur le thème de la maternité de substitution dans un contexte plus large

La gestation pour autrui est un sujet très sensible. La médecine moderne permet à d’autres femmes de concevoir et de porter des enfants, pas à des mères, dont les conditions médicales ne le permettent pas, mais en même temps un certain nombre de questions et d’approches diverses se posent : est-ce que cette noble assistance altruiste d’une femme à une autre, ou y a-t-il une risque que l’enfant et le corps de la mère porteuse deviennent une marchandise ? Les attitudes des différents pays de l’Union européenne (UE) diffèrent également considérablement des interdictions en France, en Italie, en Espagne et en Slovénie à l’état de droit en Belgique, au Danemark, en Grèce, en Irlande ou au Portugal. En République tchèque, il n’y a toujours pas d’État de droit, comme en Autriche, en Allemagne ou en Finlande, par exemple.

Le quatuor de députés du club KDU-ČSL a décidé d’ouvrir le sujet sensible de la gestation pour autrui et a mis en place une série de tables rondes. Il s’agit de Nina Nováková de la Commission permanente de la famille et de l’égalité des chances, Pavla Golasowská de la Commission de la politique sociale, Romana Bělohlávková de la Commission des soins de santé et Aleš Dufek de la Commission constitutionnelle et juridique. Le premier tour intitulé Surrogacy in the more context a lieu aujourd’hui, le 2 septembre 2022.

Observations du prof. JUDr. Salače, Ph.D. et JUDr. Kříže, Ph.D., MUDr gynécologue. Jirsov, Ph.D. et néonatologie MUDr. Lukšov. Endocrinologue MUDR. Limanova, CSc. et psychologue PhDr. Sturma aborde le déroulement de la grossesse du point de vue de l’impact des changements hormonaux ainsi que des changements émotionnels et de la création d’une relation entre la mère et le fœtus. A la fin de la première partie, doc. PhDr. Dernier anglais, Ph.D. Dans les débats ultérieurs, il s’agit principalement de déterminer les points problématiques et les questions à approfondir.

« Pour que la nouvelle législation ait le moindre espoir d’aider les familles et de ne pas compliquer la vie de tous, il est nécessaire d’ouvrir le débat avec un large éventail d’experts du milieu universitaire et de la pratique. Nous avons rapidement réussi à établir un partenariat avec la première école de médecine de l’Université Charles, avec la faculté de droit de l’Université Charles et avec l’école de la santé et des services sociaux d’eské Budějovice. Le but de la réunion était de saisir les aspects que les législateurs ne devraient pas ignorer. dit Nina Novaková.

La principale raison pour laquelle il était important d’ouvrir le sujet a également été mentionnée par l’un des quatre autres membres du KDU-ČSL : « Je veux que les conditions soient là remplacement la maternité inscrite dans la loi et pour empêcher le traitement de quelqu’un comme quelque chose qui peut être acheté et vendu. » dit Pavla Golasowska.

« Je travaille comme pédiatre depuis 30 ans et je rencontre des enfants dans des situations de vie variées. Je vois très bien à quel point les enfants sont sensibles et vulnérables, surtout pendant leur adolescence. Ils recherchent leurs racines et veulent connaître des réponses à questions. ce qui, par exemple, est gênant pour leurs parents adoptifs ou leurs mères célibataires. Je crois que les enfants ont le droit d’être informés et le droit de connaître les bonnes réponses à leurs questions. Je veux réfléchir aux droits des enfants et c’est le principal raison de ma participation à cette table ronde dit Romana Blohlávková.

« La question de la maternité de substitution est complexe d’un point de vue juridique. Elle viole les fondements de notre système juridique, qui remonte à la Rome antique. Par exemple, comment voudriez-vous définir juridiquement une naissance, une mère porteuse ou une mère légale ? Aujourd’hui , un enfant né peut avoir jusqu’à trois mères a ajouté Aleš Dufek.

Les résultats de la table ronde seront utilisés pour d’autres réunions au sein du comité, avec les ministères concernés et les éventuels préparatifs législatifs déjà mentionnés.