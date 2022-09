Une start-up tchèque reçoit un investissement d’un million de dollars. Vers l’ouest

La startup tchèque WeBoard, qui peut organiser la formation et l’éducation des employés à l’aide de l’intelligence artificielle, fait partie des trois projets retenus par le fonds de capital État 1 pour un investissement de 400 000 euros, soit près de 10 millions de couronnes.

La société prévoit d’utiliser les fonds pour le développement de l’automatisation de la saisie des données d’entrée des clients, ainsi que pour l’amélioration du bot actuel, le développement de la plate-forme elle-même et la poursuite de la croissance. En plus de doubler son équipe, WeBoard prévoit également de s’étendre aux États-Unis.

« Chez WeBoard, nous apprécions leur sens des affaires associé à leur passion pour la technologie. L’entreprise a d’abord organisé une formation en réalité virtuelle, mais celle-ci était techniquement et financièrement exigeante. Toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre les lunettes et toute la technologie nécessaire », a commenté Petra Gordan, Senior Fellow chez Nation 1, à propos de la motivation du fonds à investir.

Ainsi, en plus de la réalité virtuelle, WeBoard a emprunté une autre voie qui, selon Petra Gordan, a réussi à maintenir l’interactivité et la convivialité du produit à l’aide de « robots ».

« Grâce à cela, l’ensemble de la solution est beaucoup plus accessible à un public plus large. En plus de la solution elle-même, nous avons confiance en l’équipe et sa capacité à pénétrer rapidement d’autres pays avec sa startup », commente un représentant du fonds.

À propos du Fonds d’État 1 Derrière la formation du fonds de capital-risque se trouve le trio de Marek Moravec, Jaroslav Trojan et Petra Končelíková, qui ont investi conjointement 1 million d’euros dans le fonds et par le biais du financement ont aidé des startups aux premiers stades de développement. Pour les startups ayant une vision globale, le fonds a mis en place un montant pouvant aller jusqu’à 1,5 million d’euros dans les phases dites d’amorçage. Dans les dix prochaines années, Nation 1 prévoit d’investir 35 millions d’euros dans une quarantaine d’entreprises en République tchèque, et ainsi les accompagner dans leur expansion internationale.

Pratique avec le robot Aila

Les startups technologiques tchèques utilisent l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle et des simulations réalistes pour aider les employés à acquérir des compétences générales et techniques.

En pratique, les employés apprennent sous forme de conversations réelles avec le bot Aila, ce qui leur permet de vivre des situations professionnelles comme si elles étaient réelles – qu’il s’agisse d’un client en colère, du traitement d’une réclamation ou de la vente elle-même. Outre Aila, la société propose également deux autres services – LaunchBoard, un outil utilisé pour l’orientation initiale d’un employé dans l’entreprise, et également MetaBoard, un produit de formation en réalité virtuelle.

À propos de WeBoard La startup technologique tchèque WeBoard a été fondée au printemps 2021 par Radim Tvrdon, Martin Možnar et Jan ebesta. WeBoard est un écosystème d’apprentissage qui améliore la qualité et les performances des employés grâce aux médias numériques et aux expériences personnelles. Les principaux clients actuels de WeBoard sont McDonald’s, eská spořitelna, Plzeňský Prazdroj, Alza et koda Auto. Photo: WeBoard WeBoard a été fondé au printemps 2021 par (de gauche à droite) Martin Možnar, Radim Tvrdoň et Jan ebesta.

« Les expériences de formation en ligne classiques ne durent pas longtemps avec les gens. C’est pourquoi nous avons décidé d’emprunter un parcours plus interactif. Des entretiens avec Aila dans le cadre d’une simulation en situation réelle permettent aux participants de faire l’expérience directe des différentes situations qui les attendent dans le monde réel et acquérir les compétences dont ils ont besoin », a déclaré Martin Možnar, co-fondateur et COO de WeBoard.

Selon lui, la plateforme contribuera également à faciliter le travail des formateurs, ce qui libérera leur capacité.

Principaux clients et expansion aux États-Unis

Bien que la startup n’ait été fondée qu’au printemps de l’année dernière, l’entreprise n’est pas trop tôt. Elle compte déjà des clients importants dans leur domaine d’activité. Les exemples sont McDonald’s, eská spořitelna ou Alza.

Les grands clients ont également joué un rôle clé dans le programme d’investisseurs de Deloitte, que la startup a rejoint et remporté en mai.

« C’est difficile de choisir en si peu de temps, mais au final, nous avons choisi WeBoard, probablement en grande partie parce qu’il a déjà de gros clients, comme McDonald’s, qui peuvent aider l’entreprise à se développer en Amérique. Les grands clients multinationaux joueront un rôle clé. dans la référence finale », a commenté Branko. Gugleta, directeur des investissements chez Livesport, était l’un des membres du jury.

L’expansion aux États-Unis serait le prochain objectif de l’entreprise.