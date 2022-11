Une start-up française possède un appareil qui produit de l’eau potable à partir de l’air

Le problème de la rareté de l’eau devient de plus en plus pertinent et il y a de plus en plus d’idées pour le résoudre. L’un d’eux est l’installation française Cumulus. Il s’agit d’un générateur d’eau atmosphérique, à savoir AWG, qui peut produire de 20 à 30 litres d’eau potable par jour. Et c’est juste à cause de l’humidité de l’air.

En même temps, il s’intègre dans un caisson d’un mètre cube et peut être équipé de panneaux solaires. Ainsi, il peut être complètement autonome et indépendant de tout opérateur.

Le prototype actuel s’appelle Cumulus-1 du nom de la start-up française qui l’a développé et installé en Tunisie. Et c’était dans une école de la ville de Maktar près de la frontière avec l’Algérie dans le cadre d’un partenariat avec la fondation locale Wallah We Can. Dans de mauvaises conditions là-bas avec manque d’eau, la capacité journalière est suffisante pour 570 enfants.

Comment fonctionne l’appareil

Selon les concepteurs, la machine intelligente imite en fait le phénomène de la rosée du matin. Cependant, à son avis, le processus est un peu plus compliqué que dans la nature. L’évent en haut aspire l’air à travers le premier filtre, où l’échangeur de chaleur caché à l’intérieur refroidit jusqu’au soi-disant point de rosée. Cela provoque de la condensation, c’est-à-dire une précipitation ou un dégel de l’humidité de l’air. L’eau passe ensuite dans un deuxième filtre, qui capte les microparticules, puis dans un troisième filtre, qui tue les micro-organismes. L’eau est ensuite stockée dans un petit réservoir, prête à passer à travers le dernier filtre du robinet dans la tasse préparée.

Photo: Cumulus Eau

L’ensemble du processus peut être contrôlé via l’application mobile. Dans le cas d’un équipement en panneaux solaires, ce n’est pas nécessaire. Les panneaux fournissent également l’énergie nécessaire à l’échangeur de chaleur. Sans eux, l’appareil doit avoir une batterie ou être connecté à un réseau. Dans les régions pauvres du monde, c’est le raccordement aux panneaux solaires qui compte.

Selon Kumulus Water, l’eau potable ne devrait pas être un luxe pour certains pays et bien sûr pour d’autres pays. Par conséquent, il vise à garantir un accès mondial aux appareils de cette manière. Il a lancé une prévente sur son site Web, bien qu’il n’ait pas encore révélé le prix. Et il envisage de développer un autre concept durable qui, selon lui, pourrait remplacer les systèmes actuels de collecte et de distribution d’eau.

La machine est en attente d’homologation, un cinquième de la population a de l’eau potable

Cependant, l’appareil de l’école de Maktar attend toujours l’approbation du gouvernement local pour commencer les tests et l’utilisation. Les frais d’installation sont pris en charge par la société de télécommunications locale Orange.

Selon les données Selon la Banque mondiale 2020, pas moins de 21 % des Tunisiens, 20 % des Marocains et 28 % des Algériens n’ont pas accès à l’eau potable dans la région.

À l’échelle mondiale, ce luxe n’est pas accessible à toutes les dix personnes dans leurs maisons, soit environ 771 millions de personnes. Et un enfant meurt toutes les deux minutes de maladies causées par une eau contaminée. La start-up française Kumulus Water a élargi les statistiques. Selon lui, près d’un tiers des écoles de la planète n’ont pas accès à l’eau potable. Et d’ici 2040, 600 millions d’enfants vivront dans des zones où les sources d’eau sont très limitées.

Le mois dernier, le rédacteur en chef de SZ Tech a également écrit sur la mallette de scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui ont pu produire l’année dernière trois décilitres d’eau potable par heure à partir d’eau de mer en utilisant nouvelle technologie de dessalement.

L’appareil ne nécessite également que des panneaux solaires, et cette année des ingénieurs américains cherchent à augmenter la production à dix litres par heure. Cela devrait également fonctionner pour les rivières et les sources d’eau polluées dans les pays en développement. Cependant, le prix du premier modèle dépassera probablement 30 000 couronnes et, par conséquent, l’aide des gouvernements, des organisations et des entreprises des pays dans le besoin est la bienvenue.

Mise à jour : Un équipement pour fabriquer de l’eau potable à partir de l’air a également été présenté par les Tchèques dans leur pavillon à l’EXPO 2020 à Dubaï, dont les rédacteurs ont discuté cette année. il a aussi écrit. La technologie unique Solar Water Water Earth Resource (SAWER) génère de l’eau à partir de l’humidité atmosphérique en utilisant l’énergie solaire et vise à traiter les déserts.