Une sculpture de France rejoindra une exposition de musée submergée en Floride | Culture et divertissement | Édition américaine

Dix nouvelles statues, dont deux françaises, feront partie d’une nouvelle installation au Museum of Underwater Art (UMA) et rejoindront 25 dans une exposition permanente installée sur les fonds marins en Floride (USA) dans le cadre d’une alliance visant à restaurer récifs coralliens à travers l’art.

La Walton County Cultural Arts Alliance (CAA) et la South Walton Artificial Reef Association (SWARA), basées à Santa Rosa Beach, dans le nord-ouest de la Floride, ont annoncé mercredi les œuvres sélectionnées par un jury pour leur quatrième installation.

Ils ont souligné que c’était la première fois qu’ils incluaient des sculptures d’un artiste international, en l’occurrence Davide Galbiati et Mathias Souverbie de France.

Avec « Des graines dans la mer », Galbiati cherche à sensibiliser le public à la vulnérabilité de l’écosystème marin et à l’importance de maintenir son équilibre.

« La surface de la sculpture permettra le développement de nouveaux organismes végétaux et animaux ; la statue elle-même sera transformée en graine », détaille le musée.

De son côté, Souverbie a fait don de « Mofish-2021 », un poisson géant en béton « qui se déplace dans les courants océaniques comme une girouette ».

« Le but de ce type d’œuvre est avant tout d’être percutant et puissant », précise le musée dans un communiqué.

De même cette année, il y a deux artistes originaux de Santa Rosa Beach, qui abrite le musée submergé, Vince Tatum et Brit Deslonde.

Les œuvres seront prêtes à être exposées à l’été, à une date non précisée, et rejoindront 25 autres œuvres permanentes déjà au fond du golfe du Mexique.

Les autres artistes présélectionnés sont Joe Adams, Tina Piracci et Marisol Rendón (de Californie), Sean Coffey (Pennsylvanie), Anthony Heinz May (Oregon) et Janetta Napp (Hawaii).

La stratégie d’expansion de la population de poissons en Floride avec des récifs artificiels et la volonté de stimuler la création artistique se sont conjuguées dans un projet créatif appelé Florida Panhandle, dans l’État du nord-ouest.

Depuis 2018, le programme vise à créer des habitats marins et à accroître les populations de pêcheurs tout en offrant des opportunités créatives, culturelles, économiques et éducatives aux résidents et aux touristes.

L’installation de 2022 rejoindra 25 statues précédemment exposées sur un terrain d’un acre au large du parc d’État de Grayton Beach, élargissant encore le premier musée sous-marin permanent d’Amérique, a indiqué l’agence.

Parce que South Walton a des eaux profondes si près du rivage, le récif artificiel est ouvert pour la plongée en apnée, le kayak, la pêche et la natation sans avoir besoin d’arriver en bateau.