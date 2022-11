« Une petite révolution culturelle ». Pour la première fois, l’Association nationale française n’était pas contrôlée par le clan Le Pen

Bardella, qui dirige RN en tant que président exécutif depuis septembre dernier, a obtenu près de 85 % des voix. Aliot, un ancien partenaire de Marine Le Pen, a remporté 15 pour cent.

L’actuelle chef de file du RN, Marine Le Pen, qui dirige le parti depuis 2011, a décidé de quitter ce poste et de diriger le caucus RN à l’Assemblée nationale.

Bardella, qui est clairement le favori dans la course à la succession, a déclaré à Reuters avant la convention que le changement de tête du RN serait une « petite révolution culturelle » précisément parce que pour la première fois, personne de la famille Le Pen ne serait au siège.

Le Parti de l’Association nationale fait partie de la politique française depuis un demi-siècle. Sous le nom de Front national (FN), il a été fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, qui l’a confié à la benjamine de ses trois filles, les Marines, après près de 40 ans. Cela a légèrement adouci l’image du parti d’extrême droite et l’a rendu plus acceptable pour un plus large éventail d’électeurs.

Lors des élections législatives de cette année, le RN a remporté 89 mandats, ce qui en fait la force d’opposition la plus forte. Les deux anciens chefs de parti se sont également qualifiés pour le second tour des élections présidentielles françaises en 2002, 2017 et 2022.