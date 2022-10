Une mystérieuse piqûre de boîte de nuit inquiète en France

Paris – Ces derniers mois, il y a eu des dizaines de cas de coups de couteau, peut-être avec une aiguille, dans des discothèques, des boîtes de nuit ou des concerts. Ceux qui sont attaqués se sentent alors nauséeux ou étourdis. Mais aucune substance stupéfiante n’a été trouvée dans leurs corps, a indiqué le parquet de Bretagne, où la plupart des cas ont été signalés.

« Le mobile de l’acte, qui n’était pas lié à un vol ou à des violences, n’est pas encore clair », ont précisé les enquêteurs rennais. La police a prélevé des échantillons de sang sur certaines des victimes, mais « les résultats de cette analyse biologique ont été globalement négatifs, tant pour le GHB (drogue utilisée dans les viols) que pour d’autres substances toxiques », a précisé le parquet.

Les autorités bretonnes ont enregistré un total de 69 cas depuis décembre, avec le plus à Nantes et Rennes. Il y a eu trois nouveaux cas à Roanne cette semaine, avec deux jeunes femmes et un homme signalant de grosses ecchymoses avec des marques de perforation dans le centre après avoir visité la discothèque.

L’attaque mystérieuse suscite l’inquiétude des jeunes, des exploitants de boîtes de nuit et des professionnels de la santé. L’agresseur a été testé pour la jaunisse et le VIH et mis sous traitement préventif contre ces maladies. Les filles en particulier craignent la possibilité d’agressions sexuelles, la fréquentation des discothèques a diminué. Les propriétaires de boîtes de nuit modernisent et renforcent la sécurité, mais cela n’a pas empêché de diviser par deux la fréquentation et les ventes, écrit Le Figaro.