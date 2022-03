La propriété de luxe appartient actuellement à Kirill Shamalov, l’ex-mari d’Ekaterina et copropriétaire d’une entreprise pétrochimique. Mais ce n’est un secret pour personne que la fille de Poutine se rend à la villa pour profiter des plaisirs occidentaux. Mais c’est fini. Non seulement il a été lourdement sanctionné pour avoir envahi l’Ukraine, mais son quartier général a été bien décoré par des militants.

« Cette maison est prête à accueillir des réfugiés du régime de Poutine, en particulier d’Ukraine », dit l’un d’eux après être entré.

Les images de la maison rénovée se répandent sur les réseaux sociaux comme une avalanche. Presque tout à portée de main est peint avec le drapeau ukrainien. Les purges ultérieures après la guerre ne devraient pas être un problème pour Tikhonov, la fille de Poutine peut se vanter d’avoir une fortune d’un milliard de dollars, a rapporté le quotidien. Étoile quotidienne.

Les militants font du raid de son père à peu près mangé. « Villa des opérations spéciales » a appelé l’un des hommes la situation suite au fait que Poutine a qualifié la guerre sanglante en Ukraine d’opération militaire spéciale. « Il n’aurait pas dû vivre aussi luxueusement quand son père a tué des gens. » d’autres montrent.

Danseuse de rock’n’roll

Ekaterina refuse de prendre le nom de famille de son père. Il a décidé de nommer sa grand-mère du côté de sa mère. Il est très en désaccord avec sa sœur aînée. Bien que la femme de 35 ans soit aujourd’hui directrice de l’Institut de recherche en mathématiques des systèmes complexes de l’Université d’État de Moscou, elle est fascinée par la danse.

Elle est même considérée comme la meilleure danseuse de rock’n’roll de Russie. Son succès dans ce secteur lui a valu un siège au Conseil pour le développement de la culture physique et des sports de masse. Pendant de nombreuses années, Kateřina Tichonovová a été vice-présidente de l’expansion et du marketing à la Confédération mondiale du rock and roll (WWRC), l’organisme qui organise des compétitions dans cette discipline dans le monde entier.