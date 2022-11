Une équipe d’un homme sous une pression immense. Lewa n’a pas survécu, dit Listkiewicz

Lors de la Coupe du monde au Qatar, les footballeurs polonais ont voulu rattraper l’échec du championnat précédent, où ils n’avaient marqué que deux buts. Bien que n’étant pas un favori, les attentes du public polonais sont traditionnellement élevées. L’artilleur Robert Lewandowski, dont la forme soutient l’équipe nationale, attire l’attention. Cependant, les discussions à son sujet ont suscité de légères émotions.

L’ancien président de l’Association polonaise de football et ancien chef de la commission d’arbitrage tchèque, Michal Listkiewicz, les a attisés. Dans un débat sur Twitter, il a fait valoir que Robert Lewandowski devait être le meilleur Polonais de tous les temps.

« Bien sûr, j’ai beaucoup de respect pour Robert, mais il n’a pas connu un grand succès avec l’équipe nationale. Sans faute de sa part, il a joué dans une équipe ordinaire », a écrit Listkiewicz, qui a participé à des compétitions mondiales et européennes. . championnats et les Jeux olympiques en tant qu’arbitre.

Lewandowski n’a pas encore marqué en Coupe du monde

Lorsque d’autres débatteurs l’ont accusé d’attiser artificiellement la polémique, Listkiewicz a mentionné certains noms. « Est-ce que Grzegorz Lato, le roi des buteurs de la Coupe du monde, ou le quadruple champion Wladyslaw Žmuda feront moins que Lewandowski ? » Il a demandé.

Avec 76 buts en 134 matches, Lewandowski est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale polonaise. À Dortmund et au Bayern, il a développé sa position de superstar mondiale en remportant la Ligue des champions. Il joue désormais à Barcelone.

Cependant, c’est un fait incontestable qu’il a eu moins de succès avec l’équipe nationale.

Accueil des Championnats d’Europe 2012 ? Fini dans un groupe. Euro 2016 ? Terminé en quart de finale. diplôme 2018 ? Fini dans un groupe. L’euro l’an dernier ? Fini dans un groupe.

Lewandowski n’a pas encore marqué en Coupe du monde. Lors de sa seule participation il y a quatre ans en Russie, la Pologne a perdu contre le Sénégal 1:2, a été battue 0:3 par la Colombie, et la dernière victoire 1:0 contre le Japon n’a rien résolu. Grzegorz Krychowiak et Jan Bednarek ont ​​marqué les buts.

« Je pense beaucoup à ce tournoi, je suis toujours très déçu », a déclaré Lewandowski avant le début du championnat du Qatar. « Marquer des buts en Coupe du monde reste mon grand rêve, je ferai tout pour ça », a-t-il ajouté.

Dernière médaille il y a 40 ans

« Je suis responsable des attentes des supporters. Et ils grandissent à chaque but. Jouer pour l’équipe nationale polonaise signifie toujours beaucoup de pression. Tout le monde attend de moi des buts, à chaque match, contre n’importe qui. Mais ce n’est pas facile. » Lewandowski a dit à sa place.

La Pologne jouera le championnat contre le Mexique aujourd’hui à 17h. Dans le groupe C, l’Argentine et l’Arabie saoudite sont toujours les favoris avec eux. Le match d’ouverture sera probablement très important pour les chances de promotion de la Pologne.

Les voisins du nord de la République tchèque adorent le football et il n’est pas étonnant qu’ils aient soif de succès. La Pologne n’a fait ses débuts à l’Euro qu’en 2008 et n’a atteint les éliminatoires que depuis lors. Et la médaille de bronze à la Coupe du monde depuis qu’elle a été mise en évidence par Listkiewicz prend la poussière.

Lors de la Coupe du monde de 1974 en Allemagne, la Pologne a battu l’Argentine, l’Italie et le Brésil et a obtenu une sensationnelle troisième place. Lato susmentionné a remporté la compétition de tir avec sept buts. Ils ont répété ce résultat en Espagne en 1982, lorsqu’ils ont battu la France dans le match pour la médaille de bronze.

« Je ferai ce que je peux pour battre les sept buts de Lato. Mais nous ne sommes pas une équipe qui se crée beaucoup d’occasions à chaque match », a admis l’attaquant barcelonais.

Des supporters dans l’ombre de Lewandowski

La performance de la Pologne cette année dans la Ligue des Nations n’a pas été excellente. Ils se sont sauvés dans un groupe d’élite, mais en revanche, ils n’ont battu le Pays de Galles que là-bas. Ils n’ont pas réussi face à l’équipe du Benelux, encaissant même six buts à la Belgique.

Il y a six jours, ils se sont enflammés avec une victoire 1-0 contre le Chili lors de la préparation à la Coupe du monde. Et ça vaut le coup qu’ils aient remporté la victoire même sans Lewandowski. Pour que la Pologne pense au succès au Qatar, il ne faut absolument pas qu’il s’agisse d’une équipe composée d’un seul homme.

Bednarek d’Aston Villa, le partenaire en attaque de Lewandowski Arkadiusz Milik de la Juventus, le mercuriel Piotr Zielinski de Naples ou l’expérimenté Krychowiak travaillant en Arabie Saoudite devraient également être des supporters. Le coéquipier de Milik à Turin, Wojciech Szczesny, est sûr de marquer.

« Le Mexique sera un test difficile au début. Ils ont beaucoup d’expérience dans les grands tournois, je m’attendais à un combat jusqu’à la dernière minute », a déclaré Lewandowski, 34 ans. En même temps, il nie qu’il doive avoir une motivation bien particulière à cause de son dernier Mondial.

« Je crois que je pourrai jouer au Mondial même dans quatre ans. Mais je suis prêt et je jouerai comme si ce tournoi était le dernier », a-t-il déclaré.