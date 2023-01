Les lions de l’Atlas, comme s’appellent les représentants du Maroc, ont soif de succès. Après le grand et historique. S’ils peuvent répéter l’exploit de leur prédécesseur, qui a battu le Portugal 3-1 pour les renvoyer à la Coupe du monde 1986 au Mexique, ils deviendront la première équipe africaine à atteindre les demi-finales.

Pour le combat final pour la médaille.

Il a aligné une équipe très intéressante, où les Européens sont bien plus nombreux que leurs coéquipiers nés en Afrique.

Pionnier du continent

Le Maroc a toujours été une force motrice sur le continent africain, entrant dans l’histoire du championnat du monde avec des réalisations pionnières. Il a été le premier à s’échapper de la zone africaine (l’Egypte était la seule entrée en 1934 et a eu du mal à atteindre le WC en Italie sur la légation palestinienne asiatique). Avant le championnat de 1970 au Mexique, le Maroc a réussi à éliminer dix concurrents dans sa volonté de s’imposer parmi les puissances du football mondial.

Au Mexique, le Maroc a obtenu son premier point africain lors d’un match nul 1-1 contre la Bulgarie, l’attaquant Múhúb Gázuaní marquant. Dans le duel d’ouverture, l’Allemagne a courageusement affronté le médaillé de bronze de la République fédérale Járír Húmaní marquant le premier but, les idoles allemandes Uwe Seeler et Gerd Müller provoquant un revirement. Seul le match avec le Pérou a été décisif, le Maroc a perdu 0:3.

Les Africains ont marqué beaucoup plus l’histoire lors de leur deuxième apparition au stade mexicain en 1986. Ils n’auraient dû avoir aucune chance contre la Pologne, l’Angleterre et le Portugal dans un groupe F difficile, mais le premier match nul et vierge contre la Pologne a démontré leur ambition. Ils ont répété le même résultat contre l’Angleterre et ont finalement battu le Portugal (!) 3:1. Les deux buts ont été marqués par Abdelrazak Khajrí, le troisième de Crimée, qui a joué dans neuf clubs professionnels en France.

En huitièmes de finale, le Maroc a perdu contre le futur médaillé d’argent de la République fédérale d’Allemagne 0-1 avec un but sur coup franc de Lothar Matthäus à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Même ainsi, ce fut un succès retentissant, pour la première fois de l’histoire, une équipe africaine avait atteint les huitièmes de finale.

Le grand peuple du Maroc est vénéré dans le monde entier. Aux côtés des attaquants Khajrí et Krimau, le milieu de terrain créatif Mohamed Timúmi, le meilleur footballeur d’Afrique en 1985, a été le plus acclamé, et il a été remplacé sur le trône royal par le capitaine de l’équipe nationale, le gardien Badú Zaki, qui n’a encaissé que deux buts. buts en quatre matchs.

Au service extérieur

Le Royaume du Maroc, ainsi le nom officiel du pays coincé sur la rive sud de la mer Méditerranée, n’est devenu indépendant qu’en 1957, lorsque Muhammad V a déclaré sa souveraineté, jusque-là sous le contrôle des puissances européennes. En 1912, le protectorat français a repris une partie du territoire (aboli seulement en 1955), la partie côtière est tombée aux mains des Espagnols sous le nom de Maroc espagnol (aboli en 1956).

De nombreux grands footballeurs sont nés dans la partie nord de l’Afrique, mais les meilleurs représentent les nations colonisatrices. L’étoile la plus brillante était l’attaquant Larbi Benbarek, qui a représenté la France en dix-sept matches au cours de la période 1938-1954 et a marqué trois buts. Pelé a dit de lui: « Si je suis le roi du football, alors Benbarek est le dieu du football. »

Just Fontaine, le meilleur buteur suédois de la Coupe du monde 1958, également originaire de la ville marocaine de Marrakech, détient ce record unique de treize buts en un seul tournoi. Il a représenté la France après son père, sa mère est espagnole.

Roberto López Ufarte, attaquant de l’Espagne lors de la Coupe du monde 1982, est né à Fés, où il a marqué contre le Honduras. Le quadruple défenseur international José Luis, qui a joué pour le Real Madrid de 1967 à 1976, et son partenaire barcelonais Pepito Ramos sont tous deux venus directement de l’enclave espagnole du Maroc depuis la ville de Tétouan.

Racines déracinées

La sélection marocaine actuelle, dirigée par l’entraîneur Valíd Rajrajúi, né dans la ville française de Corbeil-Essonnes dans la région métropolitaine de Paris, propose la direction opposée : jusqu’à quinze membres de l’équipe n’ont jamais joué pour la première fois sur le continent africain. Deux de ses concitoyens ont déménagé sur les terres européennes dans leur enfance.

Le défenseur offensif Ashraf Hakimi est originaire de Madrid. Star Fighter Hakim Ziyech de Dronten Pays-Bas. Le héros des tirs au but contre l’Espagne était le gardien Jasín Bunú de Montréal, au Canada. Acte de naissance néerlandais présenté par les piliers de l’arrière-garde Sufján Amrabat et Nussajír Mazráví. Le capitaine français Romain Saíss et le milieu offensif Sufján Búfál.

Et la liste peut s’allonger, des documents belges et italiens seront également retrouvés. Jusqu’au numéro dix-sept.

Ces cas montrent que de nombreux footballeurs marocains considèrent la patrie de leurs parents et grands-parents plus propice à leur épanouissement que le pays qu’ils ont longtemps appelé chez eux. Pendant ce temps, lors du championnat de France 1998, l’équipe marocaine ne comptait que deux joueurs nés à l’étranger.

Beaucoup de stars d’aujourd’hui sont le produit des campagnes de recrutement qui ont pris de l’ampleur en 2014. Et les sociologues soulignent que leur succès s’est accompagné d’un sentiment d’exclusion sociale. « Dans un contexte de montée des sentiments nationalistes en Europe, de nombreux acteurs de la diaspora sont trop critiqués simplement parce qu’ils viennent de l’étranger », a déclaré Amer Zenbá, un journaliste marocain basé en France, au New Arab.

La plus grande réussite des équipes africaines en Coupe du monde Huitièmes de finale : Cameroun-Colombie 2:1

Quarts de finale : Cameroun-Angleterre 2:3 Huitièmes de finale : Sénégal-Suède 2:1

Quarts de finale : Sénégal-Turquie 0:1 Huitièmes de finale : Ghana-États-Unis 2:1

Quarts de finale : Ghana-Uruguay 1:1 (2:4 aux tirs au but) Huitièmes de finale : Maroc-Espagne 0-0 (3-0 aux tirs au but)

Les experts du football ont cependant avancé une autre raison : le sport. A l’élection marocaine, les joueurs ont bien plus de chances de s’imposer que dans les équipes fortes de France, de Hollande ou d’Espagne. Même si l’élimination de l’Espagne a supprimé cet argument. Cependant, cette opinion est largement soutenue par le choix de la Tunisie, où l’on trouve également de nombreux citoyens français qui ont même représenté des pays européens au niveau des jeunes.

Les lions de l’Atlas, bien que nés à l’étranger, ressentent un sentiment chaleureux d’appartenance à leur patrie ancestrale. « Mes garçons mourront pour l’équipe nationale », a déclaré l’entraîneur Valíd Rajarajúi, soulignant leur dévouement. « Ils sont souvent cultivés dans des pays européens qui ont une culture du football florissante, et nous avons mélangé ce cocktail ensemble », l’ensemble cosmopolite considère que c’est un avantage.