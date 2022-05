Une économie circulaire, leader de l’Italie dans l’UE en matière de recyclage des déchets : bat la France, l’Allemagne et l’Espagne

Écouter la version audio de l’article

En termes d’économie circulaire, l’Italie est l’un des pays « hold on » : dans le contexte des cinq premières économies européennes, l’Italie se classe au premier rang pour l’indicateur de circularité le plus important, avec la France. Le taux de recyclage de tous les déchets a atteint près de 68 %, le chiffre le plus élevé de l’Union européenne. En 2020, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, le taux d’utilisation de matériaux recyclés dans l’UE était de 12,8 %, tandis qu’en Italie, il était de 21,6 %, juste derrière la France (22,2 %) et supérieur de plus de huit points de pourcentage à celui de Allemagne (13,4%).

C’est ce qui ressort du Rapport national sur l’économie circulaire en Italie 2022, qui en est à sa quatrième édition. L’étude présentée aujourd’hui, mardi 5 avril, a été réalisée par le CEN (Circular Economy Network), un réseau promu par la Fondation pour le développement durable avec un groupe d’entreprises et d’associations professionnelles, en collaboration avec Enea.

Même notre pays, cependant, n’a pas atteint l’objectif de séparer la croissance économique et l’utilisation des ressources. Cela signifie que le PIB et la consommation de matières fonctionnent en parallèle : la reprise de 2021 montre comment les deux valeurs reviennent à leurs niveaux d’avant la pandémie. Nous sommes en difficulté dans trois domaines : l’utilisation des terres, l’innovation environnementale et l’amélioration des actifs.

L’Italie contient des dégâts

En moyenne, environ 13 tonnes de matériaux ont été consommées par habitant en Europe en 2020. Mais parmi les cinq principales économies analysées dans ce rapport (Italie, France, Allemagne, Pologne, Espagne), les différences sont assez importantes : allant de 7,4 tonnes par habitant en Italie à 17,5 tonnes en Pologne. L’Allemagne à 13,4 tonnes, la France à 8,1, l’Espagne à 10,3. En 2020, aucun des cinq pays européens examinés n’a connu d’augmentation de la productivité des ressources. En Europe en 2020, à parité de pouvoir d’achat, 2,1 euros de PIB sont générés pour chaque kg de ressources consommées. L’Italie a atteint 3,5 euros de PIB (60% de plus que la moyenne de l’UE).

Le taux d’utilisation des matériaux issus du recyclage mesure la contribution des matériaux recyclés à la demande globale de matériaux. En 2020, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, le taux d’utilisation de matériaux recyclés dans l’UE était de 12,8 %. En Italie, toujours la même année, la valeur a atteint 21,6%, juste derrière la France (22,2%) et plus de 8 points de pourcentage de plus que l’Allemagne (13,4%). L’Espagne (11,2 %) et la Pologne (9,9 %) ont terminé respectivement quatrième et cinquième.