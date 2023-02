Une chanson retentira au Parc des Expositions de Prague. chanteuse française Zaz | sera en concert au festival iRADIO Metronome

L’auteur-compositeur-interprète français populaire Zaz se produira cette année au festival Prague Metronome. Il reviendrait en République tchèque moins d’un an après son concert solo dans l’univers O2, a rappelé Radiožurnál. Zaz sera rejoint par des stars internationales de la musique précédemment annoncées, dont le line-up britannique Jamiroquai, White Lies and Editors, le groupe français M83, le trio allemand Moderate et la chanteuse norvégienne Aurora.





Prague

12h35 10 janvier 2023

Les fans de Zaz connaissent probablement les manuscrits de variété de genre, dans lesquels les éléments de chanson sont les plus importants grâce au français, par exemple du tube Je Veux. Mais le chanteur est aussi proche des techniques pop généralistes, qu’il a également travaillées sur son dernier album, Isa, de l’an dernier.

Parmi les artistes tchèques et slovaques, Jana Kirschner, Midi lidi, Zrní, MYDY et The Silver Spoons se produiront au Metronome cette année. Les gens du Midi offriront la suite du programme de concert des chansons de Miro Žbirka. Le groupe Zrní, à la frontière entre culture alternative et pop, a préparé une première en concert visuel pour son nouvel album Široko daleko.

Le groupe indie pop-rock The Silver Spoons prépare une performance visuelle et musicale qui est une combinaison unique de mélodies de danse et de riffs de guitare. MYDY ravira ses fans avec un style visuel extraordinaire dirigé par le chanteur et parolier Žofie Dařbujánová.

« La chanteuse slovaque Jana Kirschner vit actuellement à Londres et se produit rarement en République tchèque. L’une des rares exceptions est Metronome Prague 2023, auquel elle a exclusivement promis de participer », a déclaré Zuzana Kantorová au nom des organisateurs.

Le Prague Metronome Festival aura lieu du 22 au 25 juin au Prague Exhibition Center. Selon les organisateurs, il proposera huit scènes distinctes avec plus de 50 projets musicaux avec plus de 300 artistes.

Josef Kaňka, CTK



