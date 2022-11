Une centaine de touristes arrêtés au Pérou, un conflit tribal avec le gouvernement au sujet d’une rivière toxique à blâmer

Selon l’agence AP, un groupe de touristes, comprenant des étrangers d’Allemagne, de Grande-Bretagne, d’Espagne et de France, a navigué dans un bateau appelé Eduardo 11 le long de la rivière Marañon dans la région de Loreto au Pérou. Ils ont été arrêtés jeudi dans le village de Cuninico.

Une passagère britannique, Charlotte Wiltshire, a déclaré que le groupe était à court de nourriture et d’eau. « Les conditions commencent à empirer », a-t-il déclaré dans un message envoyé à la station BBC.

Une autre touriste, Angela Ramirez du Pérou, a déclaré aux médias que la tribu avait initialement menacé les touristes de détention pendant six à huit jours. Selon lui, ils ont été nourris plusieurs fois.

Parmi les otages figuraient des personnes handicapées, des femmes enceintes, des enfants et des personnes âgées. Certains auraient également souffert de maladies.

« Après dialogue avec la communauté de Cuninico (chef), notre demande de libération des personnes a été acceptée », a déclaré le bureau du médiateur péruvien sur Twitter, ajoutant que la libération aurait lieu « prochainement ». Trujillo a confirmé la sortie prévue.

Trujillo a justifié la détention en disant qu’il voulait forcer le gouvernement à lutter contre la pollution des rivières. Selon l’AP, cela a été causé par une marée noire en 2014 et à nouveau en septembre. Selon lui, la pollution a causé la mort de deux enfants et d’une femme.

« Les gens devraient boire de l’eau polluée et manger du poisson contaminé par du pétrole, et le gouvernement s’en fiche », a déclaré Trujiilo. Selon lui, la pollution des rivières a causé des dommages à près de 80 communautés, dont beaucoup n’avaient pas assez d’eau potable, d’électricité et de signaux téléphoniques.

En 2016, le ministère péruvien de la Santé a prélevé des échantillons de sang sur des personnes de la région et a constaté qu’environ la moitié des échantillons de la municipalité de Cuninico présentaient des niveaux élevés de mercure et de cadmium. « Les enfants ont du poison dans le sang, les gens ont des problèmes d’estomac », a déclaré Trujillo.