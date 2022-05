Une campagne promotionnelle encourage l’habitude d’économiser et de distribuer 2,5 millions de R$ en prix | Sicredi SP .

Développé dans le but d’évoquer et d’encourager les habitudes d’épargne au Brésil, le compte d’épargne Sicredi .

a atteint sa septième édition qui a souligné l’importance de la planification financière et des partenariats pour réaliser des rêves personnels ou familiaux.

La promotion, réalisée par des institutions financières coopératives des États de Paraná, São Paulo et Rio de Janeiro, se poursuit jusqu’en décembre, avec 40 tirages hebdomadaires de 5 000 R$, des prix spéciaux de 500 000 R$, en octobre, célébrant le Mondial Caisse d’épargne – en plus du grand tirage final de 1 million de reais, en décembre – plus de 200 seront tirés au total. Pour participer, c’est très simple : pour chaque 100 R$ investis dans l’épargne de Sicredi, des numéros porte-bonheur sont automatiquement générés pour que les membres puissent participer au tirage au sort, organisé par la Loterie fédérale. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Si l’application est en mode programmatique (lorsque l’épargnant autorise un débit mensuel sur le compte), les chances de gagner sont doublées. Pour vérifier le numéro porte-bonheur de chaque membre, le nom du gagnant, les règles complètes et d’autres informations, accédez simplement

« L’épargne est le type d’investissement le plus traditionnel dans le pays, en raison du faible risque des ressources d’investissement et aussi en raison de sa commodité. De plus, il n’y a aucun incident de taxes et de frais. Cela peut être un moyen de démarrer ou d’augmenter les réserves économiques et d’investir dans la réalisation d’objectifs, en créant une habitude d’épargner chaque mois. La sécurité financière vient du fait d’être constant d’un mois à l’autre et de vous aider à traverser les périodes les plus difficiles sur le plan économique, en plus d’atteindre vos objectifs. Et, pour aider à cette planification financière, il est toujours important d’avoir un partenaire spécialisé et connaissant les objectifs de chaque épargnant », explique Adriana Zandoná França, Business Development Manager chez Central Sicredi PR/SP/RJ.

Evanildes Granemann, membre de la coopérative Sicredi Norte Sul PR/SP dans la municipalité de Figueira, à l’intérieur du Paraná, est bien consciente de l’importance des partenariats dans l’initiation de la planification financière. Il a remporté le prix spécial de 500 000 R$ en octobre 2021 et a souligné l’importance des différentes coopératives de crédit pour l’investissement dans les ressources. «Je crois que pour gérer l’argent, nous devons choisir un endroit en qui nous avons confiance. Où les gens vous guident, expliquent tout ce que vous devez savoir. C’est pourquoi j’ai choisi Sicredi. Il est très important que nous économisions au moins un peu d’argent chaque mois, pour que si un jour nous en avons besoin, nous aurons ce soutien », commente-t-il.

Pour la société D. Pedranjo Neto, qui est affiliée à Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ et dont le siège est à Santa Tereza do Oeste (PR), l’habitude d’épargner a valu à la fin de l’année dernière une récompense de 1 million de R$. L’entreprise de concassage de débris a été la grande gagnante du tirage au sort final de la campagne 2021. « Les jetons ne sont pas encore tombés, mais c’est bien de dormir et de se reposer en sachant que vous êtes le nouveau millionnaire », a commenté et célébré le partenaire choisi par l’entreprise. , Vanderleia Pedranjo, lors de la remise du prix fin 2021. .

Incitations à la planification financière

En 2021, la campagne a contribué à l’ouverture de plus de 100 000 comptes d’épargne dans des institutions financières coopératives, ce qui a entraîné une augmentation qui a porté les chiffres dans les États de Paraná, São Paulo et Rio de Janeiro à plus de 8 milliards de R$, faisant de Sicredi l’une des rares institutions de financement du pays, selon la Banque centrale, qui a noté une augmentation des ressources dans cette modalité.

Pour Sicredi, les chiffres reflètent les incitations à la planification financière pour les familles et les entreprises, et la création d’une habitude d’épargne pour constituer des réserves financières. Comme l’a déclaré la responsable du développement commercial de Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná, qu’il est important « de cultiver l’intérêt des gens à commencer à épargner, selon leurs capacités, afin que les familles ou les entreprises qui commencent à grandir et à survivre à cette habitude , commencez à vous diversifier dans d’autres types d’investissement. L’épargne est la « porte d’entrée » du monde de l’investissement en raison de sa commodité et de son aspect pratique. En plus de promouvoir le développement économique et social des personnes dont les valeurs sont capturées, puisque dans le coopérativisme, le même les ressources sont converties en crédit rural et commercial pour les partenaires ruraux et urbains, favorisent un cercle vertueux d’expansion des affaires et de l’emploi et des revenus », conclut-il.

Pourquoi économiser ? Fixez-vous des objectifs et il vous sera plus facile de les atteindre.

Personne n’économise de l’argent pour économiser. On a toujours quelque chose à conquérir, que ce soit des biens, des voitures, démarrer une entreprise.

Fixez-vous des objectifs financiers pour les atteindre en épargnant. Ce sera la motivation pour toujours garder le montant mensuel séparé. Voir plus :

Campagne avec Leonardo et Zé Felipe

Dans l’adaptation de la chanson « Pensa em mim », la campagne de Poupança Premiada Sicredi porte jusqu’en 2022 un partenariat avec les chanteurs Leonardo et Zé Felipe, père et fils, soulignant l’importance de la coopération pour parvenir à la prospérité et à la victoire. et sur Internet, en plus de la publicité dans plus de 790 agences et dans les villes de Paraná, São Paulo et Rio de Janeiro dans les municipalités où opèrent les institutions financières coopératives.

Sicredi est une institution financière coopérative engagée dans la croissance de ses membres et le développement des territoires dans lesquels elle opère. Il dispose d’un modèle de gestion qui récompense la participation de plus de 5,5 millions de partenaires, qui jouent le rôle de chefs d’entreprise. Avec plus de 2 200 agences, Sicredi est physiquement présent dans tous les États brésiliens et le District fédéral, offrant un portefeuille de plus de 300 produits et services financiers. Site internet de Sicredi :

