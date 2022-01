Une bulle de savon qui flotte depuis un an : c’est chose faite en France | La technologie

Si les bulles ou la splendeur sont connues pour quelque chose, c’est à cause de leur courte durée. Une fois nés, ils nous éblouissent quelques secondes puis ils disparaissent. C’est une métaphore de la vie qui nous laisse à peine le temps de nous assimiler.

Et si nous vous disions que vous pourriez obtenir une bulle qui dure toute l’année sans éclater ? Car c’est ce qu’a réalisé une équipe de scientifiques français : a développé une nouvelle façon de faire durer les bulles plus longtemps.

La physique de la bulle de savon signifie que sa fine coquille est constituée d’une couche d’eau prise en sandwich entre deux couches de molécules de savon, qui éclatent lorsque l’eau sort (voici une excellente expérience à faire à la maison avec les enfants).

Il y a trois manières de base pour que cela se produise: Le premier et le plus évident, c’est quand quelque chose de pointu le casse. Mais l’eau peut aussi s’évaporer dans l’air ou s’écouler du fond de la bulle.

Mais aucun de ces pouvoirs n’est rivaliser avec un type de bulle appelé marbre à gaz, qui est constitué d’une solution liquide avec des billes de plastique. Lorsqu’elles sont pompées, les perles forment une coque plus épaisse qui permet de retenir ou d’enrouler les bulles.

Les billes à gaz ont été fabriquées pour la première fois en 2015, mais il n’a pas été prouvé combien de temps elles peuvent durer dans un environnement réglementé.

et là chercheur à l’université de Lille (français) qui a entrepris de découvrir exactement cela : combien de temps les bulles peuvent-elles vivre sans interférence extérieure ?

À l’aide de balances et de caméras, l’équipe a surveillé la durée de conservation de trois différents types de bulles : bulles de savon ordinaires, billes de gaz et billes de gaz faites avec du glycérol ajouté à la solution. Le glycérol est souvent ajouté aux mélanges à bulles pour les faire durer plus longtemps.

La bulle de savon dure environ une minute avant d’éclater. Les bulles de gaz à base d’eau fonctionnent mieux, certaines pouvant durer jusqu’à une heure.

Mais ceux contenant de la glycérine surpassent la concurrence, restent intacts pendant des semaines ou des mois, et l’une des bulles les plus fortes a duré 465 jours.

L’équipe affirme que le glycérol et les particules de plastique fonctionnent bien ensemble pour contrer les deux principaux mécanismes d’explosion. Le glycérol absorbe l’eau de l’air autour des bulles, ce qui résout le problème de l’évaporation.

Les chercheurs affirment que De nouvelles bulles durables peuvent être utilisées pour créer une mousse stable ou comme moyen de stocker du gaz.