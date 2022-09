Une blague qui n’a pas fonctionné. Le Premier ministre français a également commenté la déclaration de l’entraîneur du PSG

Le train à grande vitesse TGV relie la gare de Paris Montparnasse à la ville de Nantes dans l’ouest de la France en exactement deux heures et deux minutes. Néanmoins, le footballeur du club millionnaire du PSG s’est rendu au match de championnat de samedi contre le FC Nantes à bord d’un jet privé. Le défenseur brésilien Marquinhos a pris une photo sur le tableau et a partagé la photo sur les réseaux sociaux. Et tout cela à un moment où la région française fait face à une sécheresse de longue durée ou, au contraire, à des inondations dues au changement climatique.

Lors de la conférence de presse de lundi, l’un des journalistes a interrogé l’entraîneur Christoph Galtier sur le moyen de transport préféré vers Nantes. Et Galtier, même s’il savait que sa question échouerait, a choisi une réponse ironique: « Ce matin, nous avons discuté avec la compagnie qui nous a transportés si nous pouvions nous déplacer en croisière sur le sable », a-t-il déclaré.

Assis à côté de lui, la superstar du football Kylian Mbappe a éclaté de rire.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Mbappé lui-même pensait des vols privés, le joueur n’a rien dit.

Ils doivent réaliser dans quel genre de monde nous vivons

Cependant, les réponses et les réactions provocatrices des footballeurs d’un pays qui prend au sérieux le changement climatique de la part de ses politiciens et de ses électeurs ont suscité de vives critiques.

Outre les militants écologistes, plusieurs ministres ont rejeté la déclaration du formateur, même la Première ministre Elisabeth Borne mardi : « Je pense que c’est important pour eux de se rendre compte dans quel genre de monde nous vivons, de se rendre compte qu’il y a une crise climatique qui n’est plus événement. des hypothèses pour demain mais qui se réalisent maintenant » il dit.

Station France Inter calculer la différence d’émissions entre Paris et Nantes en train et en avion. Alors que 0,69 kilogramme d’émissions de dioxyde de carbone par passager sur le TGV à grande vitesse, cela représente environ 50 kilogrammes par passager sur un avion. Si nous prenons également en compte les autres gaz produits lors de la combustion du kérosène et également la charge sur le climat, nous obtenons jusqu’à 92,2 kilogrammes par personne.

Les données mentionnées ci-dessus sont calculées par le calculateur du bureau de l’environnement de l’État, et les organisations à but non lucratif signalent des chiffres encore plus élevés. Air France, en revanche, table sur certains trajets à 36 kilogrammes de CO2 par personne, puisqu’elle propose un programme de plantation d’arbres en compensation.

Mais cela ne s’applique qu’aux vols réguliers, pas aux vols privés sélectionnés par la direction du club parisien. Selon le calculateur de Prosky, les émissions par personne s’élèvent à 112 kilogrammes de dioxyde de carbone par personne, et l’organisation à but non lucratif Transport and the Environment déclare que le transport par jet privé émet quatre à 14 fois plus d’émissions par personne que le transport aérien et 50 fois plus. dans le cas des trains (les chiffres ont une fourchette du fait que la capacité des avions privés dépend aussi).

Blague inappropriée au mauvais moment

Lors de la conférence de presse de mardi après la victoire face à la Juventus Turin, l’entraîneur parisien a paradoxalement dû se repentir et s’excuser. « Croyez-moi, je suis préoccupé par les questions climatiques et je reconnais la responsabilité que nous avons… C’était une blague qui tombait au mauvais moment, c’était inapproprié et je le regrette », a-t-il ajouté. il a déclaré Galtier.

Cependant, l’entraîneur a défendu son club d’une manière différente, affirmant que les joueurs étaient très préoccupés par les problèmes climatiques, tout comme la direction. Galtier a fait valoir que le récent match s’était déroulé à Lille, dans le nord du pays, où les joueurs vedettes du PSG ont parcouru 2,5 heures en bus. Le stratège de 56 ans a avoué avoir fait sa première gaffe de communication depuis sa nomination et dit en avoir tiré les leçons : « Je ne pense pas qu’on puisse plus plaisanter en France… même si mes blagues n’étaient pas les meilleures ». , ce que j’ai vite réalisé en rentrant chez moi », avoue-t-il.

Les paroles de Galtier à propos d’un joueur qui se soucie profondément du climat décomposent les données sur la star de l’équipe argentine – Lionel Messi. Selon l’hebdomadaire Journal du Dimanche effectué 52 vols en jet privé en seulement trois mois. A ce titre, il est à lui seul responsable de l’émission de 1 502 tonnes d’émissions, que les Français mettent en moyenne 150 ans à produire.

Jet LV-IRQ de Lionel Messi

52 tomes

368 heures

1 502 tonnes de CO2

Soit autant de CO2 qu’un Français moyen en 150 ans Qui est « à côté de la plaque », ceux qui veulent interdire les jets privés ou ceux qui les défendent encore ?@AgnesRunacher pic.twitter.com/sDJikJkXwN — laviondebernard (@laviondebernard) 1er septembre 2022

Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que les 268 heures de vol de Messi, qui sont suivies par des comptes retraçant les mouvements de jets privés, ne sont pas réservées au joueur lui-même. Messi prête ou loue parfois ses machines. Par exemple, en février 2021, il a affrété un avion au président argentin pour 160 000 dollars pour sa visite officielle au Mexique, et en août, l’ancien coéquipier de Messi, Luis Suárez, l’a emprunté pour un voyage à Montevideo, en Uruguay.

Selon des militants écologistes, Messi s’est mis à côté des « gens très riches qui polluent le plus notre planète ».