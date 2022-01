Une bagarre a éclaté entre fans au milieu de l’Open d’Australie à propos de l’utilisation de masques

Un groupe de supporters refuse de porter des masques et est expulsé du stade



Cette semaine, il y a une scène de chaos dans Arène Rod Laver lors du duel entre Alexandre Zverev vous Daniel Altmaier pour le premier tour open d’Australie. Un groupe de fans s’est affronté à propos d’une dispute sur le port de masques dans les gradins et trois hommes ont été expulsés des gradins.

Tel que publié par certains des utilisateurs présents, tels que les journalistes Michel Miller, le conflit commence lorsque ces trois sujets se mettent à crier des phrases comme « jugulaire inutile ». Bientôt, d’autres fans ont répondu et une petite bagarre a éclaté, obligeant les agents de sécurité à intervenir.

Trois hommes qui ont refusé de porter des masques, obligatoires dans les tribunes, ont été expulsés du stade tandis que le reste de l’assistance a applaudi la décision. De même, certaines des personnes présentes ont exprimé sur les réseaux sociaux que certains des cris semblaient également favorables Novak Djokovic.

Les supporters de l’Open d’Australie sont touchés (AFP)

Il convient de rappeler que l’Open d’Australie a été plongé dans la controverse avant son lancement en raison du conflit avec le Serbe classé ATP, qui a été expulsé par le gouvernement local pour être entré dans le pays sans être vacciné contre le coronavirus.

Numéro trois mondial, Alexandre Zverev a fait face à une forte résistance de Daniel Altmaier, 87e, lors de ses débuts en tournoi avant de gagner 7-6 (7/3), 6-1, 7-6 (7/1) lors de l’affrontement de la soirée à Rod Laver Sand.

« C’est le premier tour d’un Grand Chelem, espérons-le, très long. Tu ne joues pas toujours ton meilleur tennis, sauf si tu es Roger (Federer) ou Rafa (Nadal), je ne suis pas comme eux », a déclaré l’Allemand de 24 ans. « C’était un bon match pour moi d’entrer dans le tournoi, j’espère que le prochain tournoi sera meilleur ».

Trois hommes sans masque expulsés du stade (AFP)

Zverev prochain affrontera l’Australie John Millman, qui a battu le vétéran espagnol Feliciano López en quatre sets. L’Allemand est l’un des principaux candidats à remporter le tournoi, avec le numéro deux mondial, Daniel Medvedev, peuple grec Séfanos Tsitsipas, quatrième tête de série et 20 fois championne du Grand Chelem, Nadal.

Le jeune, qui a atteint les demi-finales à Melbourne en 2020 avant de s’incliner face à Dominic Thiem, a remporté six titres en simple l’an dernier ainsi qu’une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo. Il a également atteint les demi-finales de l’Open de France et de l’US Open, s’inclinant en cinq sets face à Tsitsipas et Djokovic.

