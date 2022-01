Un visage familier… Le coup de sifflet que le Mexique a envoyé à la Coupe du monde des clubs

Siffleur qui a beaucoup de doutes lorsqu’il s’agit de marquer un penalty, c’est l’un des paris de la FIFA pour rendre justice à la Coupe du monde des clubs.

César Arturo Ramos Palazuelos, le journaliste qui a marqué plus que le penalty douteux qui a vu Rayados s’écraser contre Atlas lors de la dernière Liguilla, représentera le Mexique et la Concacaf dans le tournoi qui se jouera aux Émirats arabes unis, du 3 au 12 février.

Ramos Palazuelos, dans l’actuel Clausura 2022, plein de doutes, a également marqué un penalty pour Chivas contre Mazatlán, un duel sur le 1er que le Flock a remporté. Outre le siffleur Sinaloan, les assistants Alberto Morín et Miguel Hernández étaient également présents.

Il y a 22 juges qui participeront à la foire du club la plus importante; 5 arbitres centraux (un de chaque confédération, sauf OFC), 10 assistants (2 de chaque confédération) et 7 éléments VAR (1 de l’AFC, 1 de la Concacaf, 2 de la Conmebol et 3 de l’UEFA) .

Les arbitres sont programmés le vendredi 28 janvier à Abu Dhabi et tiendront plusieurs sessions pratiques et théoriques, avant le début de la compétition.

Arbitre à la Coupe du monde des clubs

FAC : Chris Beath (Australie), Anton Shchetinin (Australie) et Ashley Beecham (Australie).

CAF : Mustafá Ghorbal (Algérie), Mokrane Gourari (Algérie) et Abdelhak Etchiali (Algérie).

Concacaf : César Ramos (Mexique), Alberto Morín (Mexique) et Miguel Hernández (Mexique).

CONMEBOL : Fernando Rapallini (Argentine), Juan Pablo Belatti (Argentine) et Diego Bonfa (Argentine).

UEFA : Clément Turpin (France), Nicolás Danos (France) et Cyril Gringore (France)