Un tribunal français a statué que le chant d’un coq ne peut pas être considéré comme un son dérangeant

Photo d’archive d’un coq à Manille, aux Philippines (Photo : REUTERS/Ezra Acayan)

Certes, le chant d’un coq ne provoque aucun bruit pour déranger les voisins à la campagne, selon le verdict de ce jeudi à Tribunal de grande instance de Chambéry (sud-est de la France), a annulé la condamnation en première instance, ont informé des sources judiciaires.

Daniel Bauquis, agriculteur de la commune de Saint-Sylvestre (Haute-Savoie), a été condamné en juillet 2019 par le tribunal d’Annecy par exemple en « Dérangements anormaux du milieu environnant » dus à l’inconfort causé par le couple par le chant émis depuis leur poulailler. À ce moment-là, il a fait appel.

Son avocate, Patricia Lyonnaz, a fait valoir devant la cour d’appel qu’il était « Le désagrément habituel », s’appuie également sur le fait que le poulailler existe depuis longtemps lorsque des voisins ont emménagé dans la maison d’à côté, dans les années 1990.

En janvier dernier, le Parlement a approuvé le texte d’une loi protégeant le « patrimoine sensoriel rural », qui comprend « les sons et les odeurs » typiques des zones rurales. Cependant, cette loi ne s’applique pas lorsque la peine est prononcée en première instance car il n’y a pas de rétroactivité.

Un coq passe devant une vache dans une ferme à Dhaka, au Bangladesh (Photo : REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Le propriétaire des deux coqs à Saint-Sylvesre était— condamné à payer une amende de plus de 4 000 euros et des dommages aux voisins, qui a déposé la plainte et l’huissier a constaté le bruit. « 37,9 décibels enregistrés », comme le rappelle Bauquis.

L’affaire a provoqué un énorme tollé dans la ville et une pétition en faveur de Daniel Bauquis a été lancée avec des milliers de signatures. Même le maire de la ville, Pierre Froelig, est venu au secours des paysans au nom de la préservation du mode de vie rural. « Il y a eu assez d’histoires comme celle-ci. Les gens qui viennent vivre ici devraient se rendre compte que nous sommes dans ce pays », a déclaré Froelig.

Dans son appel, Bauquis croyait que L’affaire du coq de Maurice en 2019 il a créé un précédent. Cet animal, qui vit sur l’île d’Oléron, a été accusé par des voisins d’avoir éclaté de rire mais le tribunal a finalement accepté, obligeant le plaignant à verser 1 000 euros d’indemnité à son propriétaire et à payer les frais de justice.

(D’après les informations de l’AFP)

Continuer à lire:

Raison inhabituelle 11 bébés nés en Antarctique

Aspects inconnus du père de Luis Miguel : d’un enfant exploité à une fin tragique

Tragédie sous la neige : une voiture s’écrase au bord des chutes du Niagara et le sauvetage dramatique n’arrive pas à temps

Réponse de Jennifer Aniston à ceux qui l’interrogent pour ne pas être mère : « Personne ne sait pourquoi je n’ai pas d’enfants »