Un train avec des centaines de personnes coincé pendant cinq heures dans un tunnel entre la France et l’Angleterre

En France, de longues files de voitures en attente de trains se sont produites dans les terminaux de transport en raison de perturbations. Le serveur de nouvelles le signale au milieu Sécurité et Nouvelles de la BBC.

Un train Le Shuttle chargé de passagers et de voitures particulières a quitté Calais mardi après-midi et s’est dirigé vers Folkestone, ses sacs se brisant en cours de route. Voyageant avec des bagages et parfois avec des chiens ou des chiens à travers des tunnels latéraux, ils sont ensuite montés à bord d’un train de substitution qui transporte normalement des bus, rapportent des agents de la DPA. Pasai partage beaucoup de ses impressions sur les réseaux sociaux.

Nous avons pris le train à 15h50, après une dizaine de minutes de route tout s’est éteint et le train s’est arrêté. ils nous ont dit d’examiner le problème avec les roues. Cela a pris environ une heure et demie, ils ne l’ont pas fait, et bien sûr ils n’ont rien trouvé, a déclaré le passager Michael Harrison, arrivé à Folkestone six heures après avoir quitté Calais. Habituellement, le trajet dure 35 minutes.

L’entreprise s’excuse pour la sueur

L’opérateur ferroviaire Eurotunnel Le Shuttle a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée. Selon BBC News, les passagers ont été évacués par un tunnel des services d’urgence, puis un train de remplacement les a emmenés au terminal de Folkestone.

La société a déclaré que l’incident avait commencé lorsque le système d’allumage du train était tombé en panne, causant des dommages. Selon la langue, un événement aussi extraordinaire était inhabituel, mais pas extraordinaire. Cependant, ils sont beaucoup plus fréquents dans les trains transportant des wagons de marchandises que dans les wagons transportant des voitures particulières.

La navette a accosté pour inspection et inspection. « Par mesure de précaution, pour leur sécurité et leur confort, nous transférons les passagers sur d’autres navettes via le tunnel de service », a-t-il ajouté.

Sarah Fellows, sept ans, de Birmingham, a déclaré à l’AP que le tunnel de service était fermé. C’est comme un film d’horreur. Si vous êtes dans l’abîme, vous ne saurez même pas ce qui se passe. Nous avons tous dû nous tenir en dessous de moi dans cette longue file d’attente, a déclaré Pasarka à la BBC. Il y avait une femme dans le tunnel, une autre femme voyageant seule, ayant une crise de panique, elle a appelé Fellows.

L’Eurotunnel est le plus long tunnel sous-marin du monde, 50 kilomètres de long et 37 kilomètres sous le détroit. Depuis le début des opérations en 1994, 465 millions de passagers et 95 millions de véhicules ont transité par le tunnel, selon l’opérateur Getlink.