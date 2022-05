Un tiers des Tchèques préfèrent le prix des aliments à la qualité. Plus cher

Les gens accordent plus d’importance au prix lorsqu’ils achètent de la nourriture. Les prix comptent désormais pour 34 % de la population, cinq points de pourcentage de plus qu’il y a 2,5 ans, lorsque la dernière enquête a été menée. Cela fait suite à une enquête en cours menée par le cabinet de conseil KPMG. La qualité est très importante pour 44 % des Tchèques, soit plus de points de pourcentage qu’auparavant. Un millier de personnes ont répondu à un sondage qui a eu lieu en novembre dernier.

L’entreprise mène l’enquête depuis 2013. « Lors de la dernière enquête en 2019, la part de ceux qui préfèrent les prix est tombée en dessous de 30 % pour la deuxième fois. Cependant, cette fois, il a de nouveau augmenté à 34%, ce qui est un retour à 2013. « Cette incertitude est susceptible d’intensifier la tendance à la pression croissante sur les prix », a déclaré Martina Stegova, associée de KPMG.

Le prix est le facteur le plus important pour les personnes à faible revenu. En raison de l’augmentation des prix des denrées alimentaires, une personne sur 11 paie plus de 4 000 couronnes par mois. Entre 3 000 et 4 000 couronnes, cela représente environ 20 %, et 32 ​​000 % des Tchèques peuvent dépenser jusqu’à 2 000 couronnes.

« Les dépenses alimentaires ont fortement augmenté. En 2013, seulement 6 % des personnes dépassaient 3 000 couronnes par mois. En 2019, la part de ce groupe est passée à 16 % et l’année dernière à 29 %. ceux qui entrent en 2000 CZK », a ajouté tegová.

L’accent mis sur la qualité des aliments et la localité est depuis longtemps soutenu par le ministère de l’Agriculture. Il décerne des centaines de millions de couronnes par an dans des programmes de soutien de qualité. Selon l’enquête, pour seulement quatre pour cent des Tchèques est l’aspect le plus important du pays d’origine des aliments.