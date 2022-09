Un steak, c’est la virilité qui réchauffe le climat, député français coriace

Lors d’un meeting du parti European Ecology-Green (EELV), un législateur a annoncé que la France devait changer de mentalité pour que les steaks grillés ne soient plus un symbole de masculinité. Il cite des recherches stupides, qui affirment que les hommes mangent deux fois plus de viande rouge que les femmes.

Instantanément, il a dissipé les ténèbres sur le terrain avec son culinisme et a suscité un grand appétit. Sur Twitter, l’obscurité sous le hashtag Barbecuegate est devenue l’une des plus discutées.

beaucoup d’hommes politiques français n’expriment pas leur colère. Le voilà. Vous ne pouvez pas voir l’enfant. Arrêtez de me déconstruire, a écrit la dirigeante républicaine conservatrice Nadine Moranoov. Son partenaire, Ric Ciotti, a qualifié Rousseau d’étrange.

Les communistes de gauche s’opposent également à la politique de Zelench. Mangez de la viande en fonction de ce qu’il y a dans votre poche, pas dans vos sous-vêtements. ECCL f Fabien Roussel, qui a été invité au barbecue Kadiron que les communistes ont livré pendant cinq mois à Pai.

Au lieu de cela, il a été défendu par Clémentine Autainov, chef du parti de gauche français Nepodroben. Les personnes qui décident de devenir végétariennes sont majoritairement des femmes. Si on veut aller vers l’égalité, il faut vraiment arrêter d’être masculin, dit-il.

Si Zelench Julien Bayou a défendu Rousseau. Manger trop de viande gâche les choses (l’environnement) et les femmes doivent manger deux fois plus de viande rouge et de saucisses que les femmes, alors oui, il y a une approche genrée de l’alimentation, a-t-elle déclaré.

Po bue et Rousseau ont éclaté il défend avis de st. D’un point de vue personnel, manger beaucoup de viande est l’action la plus importante contre le changement climatique. Je ne conduis plus de voiture, a-t-il déclaré dans une interview télévisée pour la chaîne LCI.

Hum assez ? Que sommes-nous prêts à faire ? Nous venons de passer l’été lorsque nous avons vu pour la première fois l’impact réel du changement climatique et que sommes-nous prêts à faire ? ekla en référence à la propagation des pores en France. Il souligne qu’en raison de la consommation de viande, les hommes produisent 41 % d’émissions de plus que les femmes.

Le pédagogue universitaire de Rousseau se décrit comme écoféministe. Cependant, il admet qu’il n’est pas végétarien à 100 % et qu’il a mangé beaucoup de viande rouge.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a souligné le passage à une alimentation à base de plantes au lieu de la viande comme l’un des plus grands changements que les individus peuvent apporter pour réduire les émissions. Il considérait que ne pas voler était le plus efficace.