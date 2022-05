Un retraité français voulant traverser l’Atlantique en barque, il meurt près des Açores

Jean-Jacques Savin, un Français de 70 ans qui voulait traverser l’Atlantique en barque, est décédé. Cela a été annoncé par son équipe de soutien, qui a rapporté samedi qu’il avait perdu le contact avec Savin. Son corps a été retrouvé dans la cabine de son navire chaviré près des Açores.

En 2019, Savin a traversé l’océan Atlantique dans un navire en forme de tonneau qui n’a été libéré que par le vent et les courants océaniques. Cette fois, il prend la mer dans la chaloupe Audacieux.

« C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de l’ami Jean-Jacques. Son corps a été retrouvé sans vie dans la cabane d’Audacieux. Cette fois, l’océan était plus fort que notre ami, qui aimait la voile et la mer », a déclaré l’équipe de soutien. Facebook.

Savin naviguait depuis le sud du Portugal le 1er janvier et s’approchait de la ville açorienne de Ponta Delgada lorsque son groupe a perdu le contact avec lui vendredi.

Une patrouille navale portugaise a vu le bateau de Savin chavirer près des Açores et un plongeur a trouvé un corps dans une cabine sous la surface. La cause exacte du décès n’a pas été déterminée.

Savin était parachutiste de l’armée puis pilote privé, et en 2015 il a escaladé le Mont Blanc. Il a fêté ses 75 ans la semaine dernière et avait des cœurs d’oie et du champagne à bord. Il a écrit mercredi sur Facebook qu’il faisait face à des vents violents, qui allongeraient le parcours de 900 kilomètres. Il a également un problème avec l’équipement solaire, mais veut le réparer après avoir accosté au port de Ponta Delgada. « Détendez-vous, je ne suis pas en danger », a-t-il écrit.

Il a passé trois mois sur le bateau de huit mètres et a décrit l’aventure de l’aviron comme un moyen de « rire de la vieillesse ».