Un radar de bruit captera les véhicules et motos bruyants à Paris

Paris – Paris a lancé son premier radar anti-bruit, qui détectera automatiquement les bruits forts des motos et autres véhicules. La capitale française veut ainsi prévenir les nuisances sonores dans l’une des villes les plus bruyantes d’Europe, écrivez liste dnes The Guardian.

Un appareil situé en hauteur sur un lampadaire du 20e arrondissement de Paris permet de mesurer le bruit d’un véhicule en mouvement et d’identifier sa plaque d’immatriculation.

« Les gens se sentent trop malades », a déclaré l’adjoint au maire de Paris, David Belliard. « Pour notre santé et notre qualité de vie… le but de ce premier radar sonore est d’imposer automatiquement des amendes aux véhicules qui font trop de bruit », a-t-il ajouté.

Dans les mois à venir, la capitale française testera si le radar peut identifier avec précision les plaques d’immatriculation des motos ou des voitures bruyantes. L’installation doit ensuite être formellement approuvée par les autorités d’ici la fin de cette année.

Paris prévoit de commencer à imposer des amendes dès 2023. Le gouvernement français souhaite déployer des radars de bruit dans plusieurs autres villes françaises et tester des procédures pour automatiser les amendes dans le cadre de la loi mobilité de 2019.

Les autorités peuvent déjà infliger des amendes aux propriétaires de véhicules bruyants en vertu de la législation actuelle. Cependant, la police doit disposer de l’équipement nécessaire et arrêter le conducteur sur les lieux. Le nouveau système fonctionnera de la même manière qu’un radar avec des amendes automatiques.

« Le problème, c’est que la police a souvent autre chose à faire », explique Fanny Mietlicki, responsable de Bruitparif, pionnier de la technologie des radars antibruit.

Depuis fin janvier, les autorités ont installé des radars de bruit supplémentaires dans la région Ile-de-France autour de Paris et à Nice et Lyon.

Une étude de décembre 2021 de Money.co.uk, basée sur les données de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), a révélé que Paris est l’une des villes les plus bruyantes d’Europe, avec plus de 5 retards routiers et plus de 5 décibels, 5 millions de personnes . . Il y a 2,6 millions d’habitants à Londres et 1,7 million à Vienne et Rome.