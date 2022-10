Un parachutiste russe qui critique la guerre demande l’asile en France

« Quand j’ai appris que le gros animal m’avait demandé 15 ans de prison pour avoir diffusé de fausses nouvelles, j’ai réalisé que je ne pouvais rien faire et que mon avocat ne pouvait pas m’aider en Russie », a déclaré le soldat de 34 ans. . , qui a servi dans le sud pendant deux mois, a raconté à l’AFP l’Ukraine près des villes de Kherson et Mykolaïv.

Il a été retiré des lignes de front en raison d’une infection oculaire et s’est retrouvé dans un hôpital militaire de Sébastopol, en Crimée, d’où il est parti ce mois-ci. Après son départ, il publie un texte de 140 pages intitulé Zov (Convocation) sur le réseau social Vkontakte, l’équivalent russe de Facebook, dans lequel il résume son implication dans la bataille.

Selon lui, l’armée russe ne travaille qu’avec un maximum d’efforts et l’armée manque de formation et d’équipement. « Si une armée corrompue et apathique est déjà endommagée en temps de paix, alors il est clair que pendant la guerre, au combat, cela ne fait qu’empirer et le manque de professionnalisme est d’autant plus évident », a déclaré Filatyev, qui a fui le pays par crainte de poursuites.

« Pourquoi est-ce que je raconte tout cela avec tant de détails ? Je veux que les gens en Russie et dans le monde sachent pourquoi cette guerre a lieu et pourquoi les gens continuent de la combattre », a déclaré le soldat à l’AFP, ajoutant que ses anciens camarades avaient peur de parler et craignaient les conséquences s’ils le faisaient.