Un ouragan souffle sur l’Europe, faisant rage en Allemagne et en France

Feldberg, le plus haut sommet du Bade-Wurtemberg, a signalé des vents allant jusqu’à 166 kilomètres par heure. En tant que station de montagne, c’est un indicateur de la vitesse du vent la plus élevée sur terre. Trèves est en proie à des vents violents, où les vents atteignent des vitesses allant jusqu’à 110 kilomètres par heure.

Jusqu’à présent, la police et les pompiers du Land de Hesse ont reçu le plus de signalements. Le vent a arraché les parapluies des gens, les meubles de jardin, cassé des arbres et des branches. Aucune blessure n’a encore été signalée, a écrit Focus.

Photo: Profimedia.cz La tempête a aussi pris la balançoire du jardin

Une tempête fait rage à Berlin, les vents y sont légèrement plus faibles et atteignent des vitesses allant jusqu’à 80 km/h en rafales. Mais l’Agence météorologique allemande (DWD) a averti que la situation s’aggraverait dans la matinée avec le passage de l’ouragan Ignatz dans le pays. Dans la ceinture allant du centre à l’est et au nord-est de l’Allemagne, les vitesses de vent en rafales devraient atteindre jusqu’à 105 kilomètres par heure. Les rafales de vent seront plus fortes en montagne et atteindront des vitesses allant jusqu’à 120 km/h.

Un train de marchandises a déraillé jeudi soir à Bad Godesberg après la chute d’une branche d’arbre sur les voies. Personne n’a été blessé, mais la liaison entre Cologne et Coblence a été perdue, le train a été dévié et avait jusqu’à 90 minutes de retard.

Hambourg s’attend à la première tempête d’automne de l’année qui, en plus des vents violents, provoquera également la première inondation dans le quartier portuaire de St.-Pauli à Hambourg.

Une tempête arrivera également en République tchèque

La tempête frappera la République tchèque jeudi. « Les vents s’arrêteront jusqu’à 120 km/h dans les zones montagneuses, il y aura également du vent dans les zones plus basses – dans la plupart des régions, les rafales atteindront des vitesses de 70 à 90 kilomètres par heure, tandis que jusqu’à 100 kilomètres par heure à l’ouest et à l’ouest et au sud-ouest de la zone », a déclaré le météorologue Dagmar Honsová.

