Un Navarréen, ambassadeur du monde marin

Le Navarrais Uxue Muoz Berruezo, étudiant en Sciences Marines et Biotechnologie à l’UCV, a été sélectionné dans le réseau Eurocean Youth, un groupe de 120 jeunes qui partageront leur vision du secteur maritime

Étudiants de Navarre Siswa Uxue Muñoz Berruezo, issu d’un double diplôme en sciences marines et biotechnologie à l’Université catholique de Valence (UCV), a été sélectionné comme ambassadeur du réseau jeunesse européenne, une entité qui promouvra tout au long de 2022 les visions des jeunes du monde maritime européen lors de rencontres internationales de haut niveau. Uxue fera partie du groupe de 120 jeunes entre 20 et 27 ans de tous les pays de l’UE de ce réseau international, développé par Fondation Européenne Surfrider, en collaboration avec le ministère français des Affaires maritimes.

Muñoz a expliqué qu’il avait choisi ce projet car « il offre aux jeunes l’opportunité d’apporter leur vision, de détecter de nouvelles opportunités, de discuter et de proposer de nouvelles idées qui peuvent être mises en œuvre pour construire un secteur maritime plus fort et plus durable ». « Je ne pense pas que ce soit à cause de la courte expérience que nous avons eue, nous, les jeunes, avons beaucoup à dire et à contribuer, car nous apportons des idées fraîches et innovantes. Je dois faire partie de ce projet », a déclaré l’étudiant.

Muñoz et d’autres étudiants seront formés, avec des professionnels et des experts, dans deux aspects principaux : les travaux liés à la mer et au transport maritime. jeunesse européenne promouvant ainsi les visions des jeunes du monde maritime européen lors d’événements tels que le One Ocean Summit (au début de l’année), la Journée mondiale des océans (8 juin), la Journée maritime européenne (20 mai) et au Congrès des Nations Unies pour promouvoir la mise en œuvre des objectifs de développement durable (27 juin-1er juillet).

Les étudiants de l’UCV, qui font partie du Conseil Académique en développement Université européenne UE-CONEXUS sur la durabilité côtière, déclarant que « faire partie d’un projet européen » et y apporter sa vision « dans la création d’une nouvelle proposition éducative » l’ont aidé « à se développer et à apprendre la gestion de projet et le travail d’équipe », entre autres. A cet égard, il estime qu’Eurocean saura être « tout aussi proactif » et apporter des idées qui pourront aider « à construire un cadre de développement durable pour l’océan ».

« De plus, j’espère nouer des contacts et échanger avec d’autres jeunes qui m’apporteront de nouvelles perspectives et de nouvelles connaissances sur le secteur maritime. Pour moi, la partie la plus intéressante de ce projet est. Lors de la première rencontre, j’ai pu prouver qu’il existe des personnes vraiment compétentes, avec de grandes connaissances, et sans ce projet, je n’aurais probablement jamais été en contact avec la plupart d’entre elles », commente-t-il.

En février, une semaine immersive aura lieu dans la ville La Rochelle (La France). Le premier événement majeur du réseau sera l’occasion de recueillir l’expérience des ambassadeurs et des professionnels de la jeunesse européenne. Les deux groupes s’appuieront conjointement sur une vision innovante du secteur maritime européen. En tant que nouveaux leaders du nouveau monde marin durable, ils partageront leurs expériences pour encourager d’autres jeunes citoyens et acteurs du secteur maritime à suivre leurs traces.

Muñoz admet qu’il a « l’espoir » de pouvoir démontrer « que le développement économique et la prospérité ne sont pas incompatibles avec le souci de l’environnement et de la durabilité », mais que cela doit aller de pair : « J’espère que le travail que nous faisons sera fait au cours de ces mois, de nouvelles propositions et des sorties réalisables qui peuvent être appliquées pour parvenir à un développement durable tout en protégeant les écosystèmes marins. être couvert et nous pourrons apporter des propositions solides ».

« Nous devrions tous nous préoccuper de la santé des océans. Si j’avais appris quelque chose en science maritime tout est lié : la physique actuelle, la chimie, le fond de l’océan, l’atmosphère, tous les organismes de l’océan. Nous n’avons ressenti que quelques effets, mais je ne pense pas que tout le monde était au courant de la réaction en chaîne provoquée par cet événement. Je pense que nous sommes à un point où nous pouvons encore l’améliorer », a-t-il soutenu.

Appel professionnel L’amour de Muñoz pour la mer était presque instinctif, comme il l’a raconté : « Ma famille a toujours dit que la première fois que j’ai vu la mer quand j’étais enfant, j’ai couru vers elle et je suis entré avec mes vêtements, même si je faisais un froid terrible. coup de foudre. j’ai toujours trouvé la plongée ou la recherche dans les mares très intéressantes. En grandissant, j’ai réalisé que l’océan était encore à explorer et en plus, c’était une ressource à découvrir . »

C’est la raison pour laquelle décider d’un double niveau Sciences marines et biotechnologie; « comprendre l’océan » et, à l’avenir, « découvrir des composés utiles pour les produits pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires ». Muñoz veut se consacrer en tant que professionnel « à l’obtention de biomolécules intéressantes par l’exploration de l’environnement marin ou la modification génétique, entre autres voies de recherche ».