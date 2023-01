« Bišt est un symbole de chevalerie et de sagesse. J’offre un million de dollars pour celui-ci », a écrit Barvání sur Twitter. « J’étais au stade et c’était L’émir a donné un bisht à Messi, j’ai vécu de mes propres yeux. Ce moment montre au monde que nous sommes ici et que notre culture est là aussi », a déclaré Barvání au National.