Paris – Le jeune journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff, mort dans les combats en Ukraine, est commémoré aujourd’hui dans la république Náměstí de Paris. Sa mère Sylvane Imhoff s’est entretenue avec des centaines de personnes venues honorer la mémoire du journaliste. Il a parlé de la vie de son fils, de ses valeurs et a blâmé le président russe Vladimir Poutine, qui a envahi l’Ukraine, pour sa mort. À propos de la réunion honorable il a dit Chaîne de télévision BFM, où travaillait Leclerc-Imhoff.

Le photojournaliste de 32 ans est décédé le 30 mai après avoir été touché par des éclats d’obus alors qu’il documentait l’évacuation de civils près de Lysychansk, dans l’est de l’Ukraine. Son partenaire Maxime Brandstaeter a également été blessé lors du reportage. Le Parquet national antiterroriste français (PNAT) enquête sur les morts et les blessés en tant que crimes de guerre.

Imhoff a décrit son fils comme « une personne très humble » qui aimerait voir tant de gens se rassembler pour ses valeurs. « Il a choisi ce métier, tel qu’il l’entendait, en parfaite harmonie avec ce qu’il défendait : donner la parole aux plus humbles, aux invisibles, à ceux qui ne sont rien. Les mettre en lumière, même s’il est lui-même plus aime rester dans l’ombre de la caméra », a-t-il déclaré. Imhoff a déclaré que son fils était en Ukraine pour la deuxième fois depuis le début de la guerre quand il est mort, et il a dit qu’il voulait utiliser son objectif pour montrer la réalité objectivement et aider à voir à travers la propagande.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que Leclerc-Imhoff était le 32e travailleur des médias à être tué depuis le début de l’invasion russe. L’organisation internationale Reporters sans frontières (RSF) a déclaré avoir recensé au moins huit journalistes tués dans l’exercice de leurs fonctions en Ukraine.