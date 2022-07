Un joueur tchèque de hockey en ligne remporte l’argent et s’incline face aux États-Unis en finale

Birmingham (États-Unis) – Aux Jeux mondiaux de Birmingham, les joueurs tchèques de hockey en ligne n’ont pas conservé l’or de Wroclaw 2017, lors de la finale, ils ont perdu contre les États-Unis 1: 2 en prolongation. Nathan Sigmund décide en 42:37. Les Américaines ont remporté leur quatrième médaille d’or lors du cinquième tournoi de hockey en ligne des Jeux mondiaux.

« Nous avons joué un grand match. J’aime beaucoup, c’est super. En tant que capitaine, je tiens à remercier tout le monde pour leur performance. Nous l’avons fait en équipe. C’était un cadeau pour nous d’aller en finale en passant par la France, c’est fantastique ici avec le passé des athlètes tchèques et l’ambiance générale est très bonne. Nous avons joué sur nos points forts, l’Amérique avait un but de mieux. Il reste quatre minutes pour gagner l’or », a déclaré le capitaine Petr Kafka. site Internet olympijskytym.cz « Mais bien sûr, l’équipe qu’ils ont ici est probablement la meilleure qui ait jamais participé à un événement », a-t-il ajouté.

A la 4e minute, Marek Loskot a eu la première grosse occasion de la finale, qu’il a ratée puis a sorti Jakub Bernad, qui a frappé le gardien Troy Redmann. Dominik Frodl s’est débarrassé de Brandon Hawkins en saisissant une belle opportunité pour l’équipe locale. En revanche, Loskot n’a pas battu le gardien américain avec un avantage de deux contre un. A 17:43, le bluff du revers d’Oscar Flynn n’était pas suffisant, mais la puce est arrivée pour Patrik ebek de Redmann.

« L’équipe s’est déroulée comme il se doit, nous avons atteint la finale où nous l’avons partagée avec l’Amérique. Nous avions entendu dire que ce serait une finale définitive mais à la fin nous avons réussi à riposter, c’était juste un peu court. Pour profiter de toutes les opportunités qui s’offrent à nous. Chance de rebondir, ils disposent d’une marge de deux buts. On a peut-être un peu reculé. Les Américains sont bons en skate, c’est difficile de les égaler. Peut-être la prochaine fois », a déclaré le canard.

Au tournant de la première et de la seconde mi-temps, les Tchèques se sont défendus lorsque Mikuláš Zbořil a été expulsé, et Frodl a été sauvé par le poteau après le tir de Hawkins. Martin Fiala aurait pu prendre l’avantage à la 35e minute, mais l’Américain a fait un arrêt. À 36:02, l’Amérique a égalisé lorsque Brett Onlinger a battu Frodlo à bout portant.

Dans le temps supplémentaire, Sigmund n’avait pas encore capitalisé sur sa première chance, mais après une boucle intelligente et la passe du revers de Travis Noe, il a facilement marqué dans le filet ouvert. « On ne va pas se mentir. Les Américains contrôlaient parfaitement le ballon, ce qui est important en inline hockey. Quand ils ont joué à trois contre trois dans le temps additionnel, leur avance a encore augmenté. On a fait une petite erreur, qui a décidé, rien ne pouvait être fait », a déclaré Kafka, qui est devenu le joueur le plus prolifique du tournoi avec 11 points par but et 10 passes décisives en cinq matchs.

« Nous sommes heureux, les médailles sont belles. Et jouer une finale comme celle-là avec l’Amérique, qui est si forte, est un énorme succès. Ce sont des joueurs qui vivent du roller hockey. Nous sommes à moitié des amateurs de roller, nous sommes du hockey . en vivre, mais pour nous, c’est toujours un sport amateur en République tchèque. Ils le pratiquent très différemment de nous », a ajouté Kafka, qui a joué dans la première ligue de hockey du Slavia au cours des deux dernières saisons et compte 200 joueurs. matchs de championnat supplémentaires pour Sparta, Kladno, Olomouc et Vitkovice.

Un joueur de roller hockey s’occupe d’une troisième médaille tchèque à Birmingham. Lundi, Jaroslav Lorenc a remporté l’argent au bowling et les joueurs de floorball ont remporté le bronze.

Jeux sportifs mondiaux dans les disciplines non olympiques à Birmingham (USA) :

Hockey en ligne – hommes :

Final:

États-Unis – République tchèque 2:1 en prolongation (0:1, 1:0)

Buts : 37. Onlinger, 43. Sigmund – 18. Chebek.

Note finale :

1. États-Unis d’Amérique, 2. tchèque3. France, 4. Italie, 5. Canada, 6. Colombie, 7. Lettonie, 8. Suisse.