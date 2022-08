Un investisseur débutant américain peut devenir ambassadeur en République tchèque

D’un geek de la technologie informatique à l’Université de Boston, il est progressivement devenu un investisseur de démarrage faisant des centaines de millions de dollars en soutenant des entreprises technologiques. Outre les affaires, il est également actif en politique. Et de plus en plus. Proche du Parti démocrate, Bijan Sabet vient d’être nommé par le président américain Joe Biden au poste d’ambassadeur en République tchèque. Qui exactement devrait occuper le poste diplomatique longtemps vacant ?

Lorsque Bijan Sabet, 21 ans, est venu pour la première fois au Macworld de Boston en 1991, où Apple présentait un nouveau produit, il se sentait comme un enfant dans un magasin de jouets. Outbound Computers, par exemple, y a introduit le premier ordinateur portable compatible avec les systèmes Apple. Sabet étant fascinée par la technologie depuis son enfance, l’expérience du salon a été si bouleversante pour elle qu’elle a décidé de plier bagages, de monter dans sa voiture et de partir de la côte Est des États-Unis en direction de la Silicon Valley. . .

Récemment diplômé en informatique du Boston College, il a emménagé dans un petit appartement à San Francisco et a travaillé pour plusieurs startups technologiques au début de sa carrière. Tout ce qui l’intéressait à l’époque, c’était le codage. La seule chose qu’il voulait vraiment était de travailler pour Apple, ce qui a eu un impact énorme sur lui au début de sa carrière. Son rêve s’est réalisé en 1995, mais s’est mal terminé, car Sabet s’est séparé de l’entreprise après quelques mois en raison d’un différend avec ses supérieurs.

Cependant, il n’a rien fait face au premier échec, il a continué à évoluer dans l’environnement technologique et à nouer des contacts qui pourraient lui être utiles dans le futur. Il a travaillé pour Microsoft pendant un certain temps après que la société fondée par Bill Gates a acheté la startup WebTV Networks, où travaillait Sabet. Mais comme il s’est avéré avec Apple, il s’est senti mal à l’aise dans l’environnement de l’entreprise et s’est immédiatement arrêté là.

Il s’est également marié en Californie et, après la naissance du premier de trois enfants, lui et sa famille sont retournés à Boston, qui a commencé à jouer un rôle relativement important sur la scène américaine des investissements. Au début du XXIe siècle, les contacts de Sabet lui ont valu un poste d’associé au sein de la société de capital-risque Charles River et selon sa déclaration les uns les autres à ce moment-là « tout s’est mis en place. » En 2005, avec l’un de ses associés, il fonde son propre fonds d’investissement, Spark Capital.

Leur première entreprise prospère selon le journal le journal Wall Street compagnie obtenu cent millions de dollars, ils ont vendu la startup ThePlatform, qui développe des systèmes éditoriaux pour les médias numériques, à la société de médias Comcast. A cette époque, la carrière de Sabet commence à grimper, il profite également de sa passion pour la technologie en tant qu’investisseur.

Il ne choisit que les startups qui l’excitent vraiment. Et il peut bien choisir, aidant les réseaux sociaux comme Twitter, Discord et Tumblr à se lancer. Il a également investi dans les applications Foursquare, Trello ou Slack. Il a été membre du conseil d’administration de Twitter pendant trois ans et y est toujours très actif, avec près de 80 000 personnes qui le suivent.

Lire aussi Elon Musk des antipodes. Battez le lobby du charbon, voulez mettre l’énergie solaire dans les câbles sous-marins

En 2017, Sabet est même entré dans le top 100 des investisseurs startups les plus en vue selon le magazine Forbes. Le portefeuille d’entreprises dans lesquelles Spark Capital a investi depuis sa création est très attractif. En plus de Twitter et al. des noms comme Snap, Oculus, Coinbase ou eToro. Le fonds a une valeur totale de 3,8 milliards de dollars.

Aujourd’hui cependant, Sabet n’est plus aussi profondément impliqué dans la vie des affaires du fonds qu’il a fondé en septembre dernier. il a annoncé, qu’il quittera ses fonctions chez Spark Capital. A cette époque, il prévoyait de se consacrer davantage à l’investissement personnel, à la philanthropie et était également actif en politique.

Il est idéologiquement proche des démocrates américains, impliqué financièrement dans la campagne d’Hillary Clinton en 2016, critiquant Donald Trump pour sa politique anti-immigration, car, comme beaucoup d’autres personnalités du monde de la tech, il a des racines à l’étranger – son père est iranien, sa mère est coréenne.

nyc en juin // rolleiflex 3.5f + film kodak pic.twitter.com/EL60mB6W2w — Bijan Sabet (@bijan) 11 juillet 2022

Sabet, un amoureux de la photographie analogique, a également soutenu Joe Biden, et c’est son soutien de longue date au parti qui aurait dû l’amener au poste diplomatique. Le président américain Biden l’a nommé ambassadeur en République tchèque avec des candidats d’autres pays. Si sa proposition passe au Sénat, ce qui devrait être une formalité de plus, Sabet ne sera pas la première ambassadrice américaine en République tchèque à être proche d’une grande entreprise de haute technologie.

Entre 2014 et 2017, le poste a été occupé par Andrew Schapiro, qui avant son illustre carrière diplomatique entre 2010 et 2013 a été l’avocat de YouTube dans un différend avec le groupe de médias américain Viacom, qui a poursuivi la plateforme pour violation du droit d’auteur.

Même l’ancien ambassadeur américain en République tchèque, Stephen King, n’était pas loin des affaires. Son entreprise, King Capitol, s’occupe entre autres de l’immobilier. Mais King a démissionné en 2020 après l’élection de Joe Biden à la présidence, et depuis lors, le siège d’ambassadeur à la villa de Petschk à Bubenč Prague est vacant.

Avec la contribution de Luboš Kreč.