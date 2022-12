Un incendie précédemment éteint près de Bordeaux, en France, a de nouveau éclaté

Paris – Un incendie précédemment éteint dans le département de la Gironde près de Bordeaux, en France, a de nouveau éclaté. 500 pompiers sont sur place, assistés d’avions et d’hélicoptères Canadair. Mardi après-midi, l’incendie avait ravagé 6 000 hectares de pinède, brûlé 16 maisons et forcé 8 000 personnes à fuir. Le feu se rapprochait également de l’autoroute A63, les autorités ont décidé de la fermer, a rapporté l’AFP. Un autre incendie s’est déclaré près de Nantes dans le nord de la France, dans un dépôt de munitions de guerre.

« Le feu est très intense et s’est propagé au département des Landes », a indiqué la préfecture de la Gironde dans un communiqué. Des évacuations ont également eu lieu ce matin. Personne n’a été blessé et tous les villages touchés sont partis à temps, a indiqué la préfecture. Les médias ont fréquemment souligné la « vitesse vertigineuse » de la propagation du feu.

Les prévisions des météorologues ne sont pas du tout encourageantes, selon les pompiers, la situation est « extrêmement défavorable ». Dans le sud-ouest de la France aujourd’hui, la température à certains endroits atteindra 40 degrés Celsius. Des rafales de vent de 30 à 40 km/h devraient contribuer à une propagation plus rapide de l’incendie, écrit BFM TV.

Les autorités ont d’abord exhorté les automobilistes à la prudence, mais vers 11 heures du matin, elles ont annoncé qu’elles fermeraient l’A63 entre Bayonne et Bordeaux en quelques minutes. Il y avait de la fumée et une mauvaise visibilité sur la route en raison d’un incendie à proximité. Auparavant, la vitesse maximale sur le tronçon était réduite à 90 kilomètres à l’heure et passée de trois voies à deux voies.

Dans le département de la Gironde, des incendies se sont déclarés mardi à 40 endroits, indiquant que le feu a été déclenché volontairement, a indiqué le chef des pompiers de Gironde Marc Vermeulen. La préfecture a immédiatement annoncé qu’elle se concentrerait sur la recherche d’éventuels incendiaires.

« Il faut les dissuader et les arrêter. Nous sommes sous pression à cause de la météo et les incendiaires ne peuvent pas augmenter cette pression », a déclaré Martin Guespereau, sous-préfet de la Gironde, selon BFM TV.

Le ministre de l’Intérieur, Gérard Darmanin, a confirmé les soupçons après son déplacement dans le département de l’Aveyron aujourd’hui. Il a dit qu’il croyait que les incendiaires étaient à blâmer pour un autre incendie dans la Gironde. « Ce matin, entre huit et neuf heures du matin, il y a eu huit incendies qui sont apparus à plusieurs centaines de mètres de distance, ce qui est très inhabituel », a déclaré Darmanin. Il a ajouté que neuf incendies sur dix sont causés par l’homme, même s’ils sont parfois accidentels.

Le département de la Gironde près de Bordeaux a été touché par un incendie d’une ampleur sans précédent à la mi-juillet, le feu consommant 21 000 hectares de végétation. 36 000 personnes ont dû quitter leur domicile à cause de cela.

Depuis lundi soir, des incendies sévissent également dans le département du Maine-et-Loire près de Nantes dans le nord de la France. Plus de 1 200 hectares de forêt ont brûlé ici jusqu’à présent. 400 pompiers luttent contre l’incendie, mais ils n’ont pas maîtrisé l’incendie, a écrit BFM TV. Il y a aussi une peur des températures élevées et des vents forts. La lutte contre les incendies est également compliquée par le fait qu’ils brûlent dans des zones inaccessibles à quiconque.

L’incendie s’est déclaré lundi « au cadastre de la commune de Baugé-en-Anjou, qui est un secteur assez particulier car c’est une zone d’exclusion : c’est-à-dire que ni les riverains ni les services de secours ne peuvent y entrer, car il y a des dépôts de munitions de la Seconde Guerre mondiale », a déclaré ce matin le commandement d’intervention des pompiers. Dès lors, les sapeurs-pompiers se concentrent sur les points sensibles autour de l’incendie, notamment les aménagements d’hébergement pour personnes handicapées.