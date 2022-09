L’Américaine était en vacances dans la capitale avec son compagnon. Le soir, le couple est sorti prendre un verre sur la promenade du front de mer près de la cathédrale Notre-Dame et de l’hôtel de ville de Paris. Populaire auprès des Parisiens et des touristes en été, le front de mer est généralement animé de jour comme de nuit.

Le touriste et son ami sont retournés à leur logement peu après minuit samedi et se sont arrêtés dans des toilettes publiques près du pont Ludvík Filip.

Les toilettes situées non loin du bar local correspondent aux draps Sécurité considéré comme sûr et bien entretenu. Il fait partie d’un nouvel équipement social que la ville a mis en place il y a six ans.

Son partenaire attendait la femme à l’extérieur, mais comme elle ne revenait pas depuis longtemps, il est allé la chercher. Dans les toilettes des femmes, elle a alors entendu des cris provenant de l’une des cabines et a surpris l’agresseur en pleine action. Il a ensuite détenu l’homme en fuite avec l’aide de passants jusqu’à l’arrivée de la police, qui l’a immédiatement arrêté.

Selon la station, l’agresseur de 23 ans a été Fox News sans-abri et d’Afrique du Nord. Au cours de l’interrogatoire, l’homme a déclaré à la police qu’il ne s’agissait pas d’un viol, car la femme aurait consenti à avoir des relations sexuelles. La victime, qui a été transportée dans un hôpital parisien par les ambulanciers après l’attaque, a refusé de le faire.

La police française a par la suite accusé l’auteur de viol et l’a détenu. Après sa sortie de l’hôpital, la femme est retournée aux États-Unis avec son compagnon, d’où elle a continué à coopérer avec les enquêteurs français.