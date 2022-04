Un guide rapide pour suivre les élections tendues en France en 2022

Le monde se réorganise. Ce 2022 la peinture devient un moment clé aux quatre coins de la planète. Entre conflit armé, pic de la pandémie, économie instable et tensions diplomatiques, l’incertitude est imminente. Avec une vue si sereine -ne riez pas-il s’avère La France aura élection présidentielle.

Le problème peut devenir très intéressant et nous avons préparé ici un guide rapide pour le retrouver.

Dans La France décidera qui obtiendra ensuite le siège spécial 5 années. Emmanuel Macronl’actuel président, se présentera à sa réélection face à près d’une dizaine de candidats, dont de vieilles connaissances comme Marine Le Pen SALUT Jean-Luc Méléchon.

Élections en France

La réalité est que les élections en La France ils sont assez simples… dans le système au moins. Il s’agit d’un modèle de deux tours.

Ce premier tour de scrutin aura lieu ce dimanche 10 avril. Les électeurs français pourront trouver 12 candidats à la présidentielle sur votre bulletin de vote. Ce les deux candidats avec le plus de voix va affronter Deuxième tour planifié pour 24 avril.

Celui qui obtiendra le plus de voix au second tour, dans une telle finale, sera Président de la France Pour de plus amples 5 années.

Il y a un moyen d’éviter d’aller au second tour : dans le cas hypothétique où l’un des candidats obtient plus de 50% des voix au premier tour. Cependant, cela ne s’est jamais produit dans l’histoire et les estimations suggèrent que cela ne se produira pas non plus en 2022.

Depuis lors, peu de détails peuvent nous surprendre à propos de Système électoral français. Tous participent personnes de plus de 18 ans avoir une carte son valide. Ils participent, comme au Mexique, en votant pour leur candidat préféré dans un bulletin de vote et mettez-le dans le bocal.

Candidats pour 2022

Comme nous l’avons dit, il y a 12 candidats aux élections françaises de 2022.

Des données inutiles ? L’inscription en tant que candidat est très simple car Vous n’avez besoin que de 500 signatures d’agents publics pour participer à la campagne. Ensuite, le conseil recherche les candidats possibles et élimine les excentriques. Cette année il y a plus de 40 inscritsmais a choisi la douzaine qui figurerait éventuellement sur le bulletin de vote.

On ne vous parlera pas des 12 candidats, car vous n’avez pas besoin d’une encyclopédie électorale La France, mais nous pouvons fournir un résumé de certains candidats importants.

Le premier est Emmanuel Macron, l’actuel président de la France qui est candidat à sa réélection. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une science exacte, nous pouvons le considérer du centre. Sa candidature a réussi à attirer des électeurs de gauche comme de droite. Étonnamment, ces dernières semaines, sa popularité a augmenté en raison de son travail de médiation dans les guerres en Ukraine et en Russie.

Comme lors de la précédente élection, il y a cinq ans, les principaux persécuteurs n’étaient ni plus ni moins que Marine Le Pen. Célèbre candidat extrême droite réussi, dans une certaine mesure, à modérer certaines de ses positions — Préfère parler d’économie ou d’inflation, plutôt que de migrants ou de nationalisme. Dernièrement, il a décollé dans les sondages.

Ils sont poursuivis par d’autres connaissances de la politique française : les socialistes Jean-Luc Mélenchon. Poursuivre les politiques axées sur les heures travaillées ou l’âge de la retraite, les politiciens 70 ans —célèbre pour ses talents de microphone— ont bénéficié des efforts d’un campagne de la gauche unie en France.

Parmi les nouveaux noms apparus Éric Zemmour, ancien présentateur de télévision. Votre participation est très intéressante s’est fièrement battu pour la position de leader de l’extrême droitedonner un message contre les migrants ou contre l’Islam. Bien qu’il semble que les chances aient diminué ces derniers jours, son extrémisme favorise cette version « actuellement » à partir de Le Pen.

De cette façon, nous verrons également qu’il y a des candidats qui méritent d’être étudiés.

certains, comme Anne Hidalgo, migrant espagnol, naturalisé français, maire de Paris ; ou conservateur Valérie Pécressequi suivent les traditions des politiciens tels que Charles de Gaulle. Bien sûr, ils n’apparaissent pas beaucoup dans les sondages.

Qui va gagner?

Nous n’allons pas applaudir comme Mhoni Vidente, mais le sondage nous donne une histoire intéressante sur un éventuel second tour, comme tout le suggère, bien sûr, nous verrons. Emmanuel Macron sur le bulletin de vote 24 avril avec 27% de préférence.

Contre qui? Il y a des détails.

hidalgo à peine gratter 5% des sons possibles. Zemmour et Pécresse ils n’ont même pas rejoint dix% préférences, alors l’histoire des trois candidats semble compliquée. La possibilité la plus importante, à partir de la troisième place, semble venir de Jean-Luc Mélenchon qui dépasse 16 %.

Cependant, l’enquête montre Marine Le Pen Quoi apparitions possibles en seconde période avec la récente ascension fulgurante qui l’a mis avec 21%.

A partir de là, en deuxième mi-temps, ce sera un flip.