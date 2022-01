Un gros coup dur pour les non-vaccinés : En France, ils ne vont même pas dans les pubs pour s’amuser et faire de l’exercice

Aujourd’hui, le Parlement français a adopté une loi qui empêcherait les personnes non vaccinées d’entrer dans les restaurants, les installations culturelles et sportives ou les liaisons de transport longue distance. Les agences de presse étrangères l’ont rapporté. La variante hautement contagieuse du coronavirus omicron se propage maintenant en France, avec 278 129 nouvelles infections dans les 67 millions d’habitants du pays au cours de la dernière journée.

La chambre basse du Parlement a approuvé aujourd’hui de nouvelles mesures gouvernementales pour lutter contre le coronavirus avec 215 voix contre 58. La partie la plus importante de la mesure était l’introduction de passeports de vaccination, que toute personne de plus de 16 ans doit présenter si elle souhaite visiter des lieux publics tels que des restaurants, des cafés ou des cinémas. Un certificat de vaccination complet sera également exigé pour les trains longue distance et tous les vols intérieurs, a déclaré l’agence AP.

Cette loi devrait entrer en vigueur prochainement. Jusqu’à présent, les personnes non vaccinées en France pouvaient se rendre dans les établissements publics après avoir soumis un test de coronavirus négatifPrès de 78% de la population française a été entièrement vaccinée, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Le président français Emmanuel Macron, qui devrait conserver son mandat lors de l’élection présidentielle d’avril, a déclaré dans une interview au Parisien au début du mois que qu’il était déterminé à décevoir ceux qui n’étaient pas vaccinés et à leur compliquer la vie au maximum.

Des milliers de personnes ont manifesté contre la loi samedi à Paris et dans d’autres villes françaises, mais les chiffres étaient bien inférieurs à ceux d’il y a une semaine, rapporte Reuters.

La France est désormais confrontée à la cinquième vague de l’épidémie de coid, avec des incréments quotidiens dépassant à plusieurs reprises 300 000. Cependant, le nombre de patients ayant des déplacements graves dans les unités de soins intensifs était nettement inférieur à la première vague de l’épidémie en mars et avril 2020.