Un furet atteint de la rage erre en Slovaquie

En Slovaquie, la rage est apparue au bout de sept ans. L’animal infecté est une belette. En octobre dernier, la rage a également été confirmée chez un chien en France. Cette maladie n’est pas apparue en République tchèque depuis vingt ans. Les voisins polonais ont aussi des problèmes de rage.

L’Administration vétérinaire nationale informe sur la propagation de la rage chez les animaux dans les pays européens [SVS]. En octobre et novembre de cette année, cela a été confirmé par un laboratoire de la Slovaquie voisine. La maladie est également apparue en France, en Hongrie, en Roumanie et en Moldavie à la même époque.

« En Slovaquie, l’infection a été confirmée chez des furets dans le village de Jabloň dans le district de Humenne au nord-est du pays. agrandir le cas du porte-parole du SVS, Petr Vorlíček.

Des chasseurs ont trouvé un furet enragé près de la frontière slovaque avec la Pologne et l’Ukraine. Ils se méfient de l’animal en raison de son comportement étrange. Par conséquent, les chasseurs ont décidé de tirer sur la bête et de la remettre pour examen. Et les hypothèses des propriétaires forestiers ont été confirmées. Le furet a la rage.

« Dans le même temps, le dernier cas de rage en Slovaquie a été confirmé en 2015 », Vorlicek a ajouté.

Un furet en Slovaquie et un chien près de Paris

Un autre cas de rage a été confirmé par les autorités vétérinaires françaises en octobre chez un chien de quatre ans dans un refuge de la périphérie parisienne. Selon des travailleurs sur place, les premiers symptômes de l’animal sont apparus le 19 octobre. Six jours plus tard, le chien malade est mort. Les autorités ont assuré au public que le chien est resté au refuge en isolement dans son box pendant toute la période d’infection. Et aucun des autres animaux vivant dans l’établissement ne présente de symptômes de rage. Les experts ont conclu qu’il s’agissait peut-être d’un chien introduit clandestinement en France par des Marocains. Chez un chien, l’infection est apparue en France au bout de sept ans.

La rage est une maladie qui peut être transmise à tous les animaux à sang chaud. Elle se transmet par contact direct, le plus souvent par la morsure d’un animal infecté. Les principaux symptômes de l’infection comprennent des changements dans le comportement de l’animal. Souvent agressif, irritable et peu timide.

Ils ont un problème avec la rage en Pologne

En janvier de cette année, les médias polonais ont signalé la propagation de la rage parmi les animaux se déplaçant dans Varsovie. L’État a réagi à l’affaire lorsqu’une cerf femelle infectée par la rage a attaqué des habitants du quartier de Wilanów, à la périphérie de Varsovie. Cela a été rapporté par Gazeta Wyborcza. En même temps, ce n’était pas un cas isolé lorsque la rage a poussé un animal à attaquer une personne. La situation dans la région est devenue si grave que les autorités gouvernementales ont lancé des avertissements contre la rage aux habitants de la capitale polonaise. Selon l’article, la rage se propage également chez les renards en Pologne, et la maladie a également été confirmée chez les furets.

La situation actuelle concernant la propagation de la maladie sur le territoire polonais aujourd’hui [16.11.] a déclaré SVS tchèque. Selon ses informations, la maladie n’a été confirmée chez aucun animal en Pologne au cours des deux derniers mois.

La Tchéquie a le statut de pays indemne de rage

Tous les pays de l’UE doivent signaler les cas confirmés de rage au système unifié. En République tchèque, les travailleurs du SVS surveillent régulièrement la rage chez les renards dans tout le pays.

« Quatre renards ou chiens viverrins par 100 km² contrôlés, de préférence des animaux morts ou euthanasiés, ou chassés », Petr Vorlíček décrit la prévention de la rage en République tchèque.

Selon lui, le spécialiste de la rage au 31.10. En 2022, ils en ont contrôlé près de 2 300. Le tout avec des résultats négatifs. Le dernier cas de rage a été confirmé en République tchèque il y a vingt ans, chez un renard. Malgré cela, Vorlíček souligne que l’obligation de présenter un animal qui a blessé une personne pour examen par un vétérinaire s’applique toujours en République tchèque. C’est toujours le premier et le cinquième jour après la blessure.

« Le nombre d’animaux examinés cliniquement après une blessure humaine au cours du premier semestre 2022 est supérieur à 700 », il a avoué.

Dans aucun des deux cas, il n’a été constaté que l’animal présentait des signes cliniques de la maladie. Et les inspections vétérinaires vérifient également les stations d’élevage de chiens pour voir si leurs chiens sont correctement vaccinés contre la rage.

Même compte tenu de la situation infectieuse actuelle dans certains pays européens, SVS souligne que lors du déplacement de chiens et d’autres espèces animales sujettes à la rage, les réglementations applicables doivent être respectées. En pratique, il s’agit avant tout d’une vaccination contre la rage. Ceci indépendamment du fait que l’animal soit déplacé pour des raisons commerciales ou non commerciales.

