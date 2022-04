Un fragment d’histoire : le « malheur de la salope » dans l’après-guerre Bolesławiec – Bolesławiec

« En 1947, 118 personnes atteintes de syphilis et 22 personnes atteintes de gonorrhée ont été enregistrées, dont 34 ont été emmenées en traitement obligatoire », écrit-il dans son travail dans la région de Bolesławiec. Adam Baniecki.

À l’automne 1948, un centre de santé a été créé à Bolesławiec pour aider à lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. 563 patients sexuels y ont été soignés.

D’autres maladies infectieuses telles que la variole et la fièvre typhoïde sont également un problème. Ici, la prophylaxie, c’est-à-dire la vaccination, s’avère utile. Près de 5 000 personnes sont vaccinées contre la variole et 16 000 contre la fièvre typhoïde.

La syphilis au XXe siècle et aujourd’hui

La syphilis pendant la Seconde Guerre mondiale aurait pu tuer plus de soldats que la guerre, donc pendant la guerre, de nombreuses affiches ont informé les soldats des conséquences possibles du développement de la syphilis et de la gonorrhée. Les préservatifs aident à lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, mais la découverte de la pénicilline a finalement vaincu la maladie

Au 21e siècle, la quille est toujours dangereuse et le nombre de personnes infectées ne cesse d’augmenter. En 2017, 33 189 cas confirmés de syphilis ont été signalés dans les États membres de l’UE (7,1 cas pour 100 000 habitants). La tendance à la hausse se poursuit depuis plusieurs années, a déclaré Medonet. En Pologne, le nombre de patients diagnostiqués avec la syphilis en 2017 a dépassé 1,5 mille, et certaines régions (comme la Poméranie) ont même enregistré une multiplication par quatre de l’incidence.

Comment contracte-t-on la syphilis ?

La syphilis est très facile à attraper. L’infection survient à la suite d’un rapport sexuel vaginal, anal ou oral avec une personne infectée. Les personnes en bonne santé sont également exposées à s’embrasser avec des personnes infectées où des lésions syphilitiques sont présentes dans la gorge. Tout dommage à la peau d’une personne en bonne santé la met en danger lors d’un contact intime avec une personne infectée. La syphilis non traitée provoque des lésions du système nerveux, la cécité, des troubles mentaux, des lésions du système circulatoire, des os, des articulations et des organes parenchymateux et, dans certains cas, peut être mortelle.