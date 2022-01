Un fonds brésilien offre 100 millions à Roquette pour Quinta do Crasto – Vinho

Située sur la rive droite du Douro, à Gouvinhas, la commune de Sabrosa, Quinta do Crasto, l’un des principaux producteurs et marques de vin portugais, est contrôlée depuis 1981 par Jorge Roquette et son épouse Leonor, petite-fille de Constantino Almeida, le célèbre créateur de l’eau-de-vie de Constantino.

Désormais, « des rumeurs circulent depuis longtemps sur la vente de Quinta do Crasto du Douro à des acheteurs étrangers », et, « ces dernières semaines, la possibilité de la vendre à un fonds brésilien s’est renforcée », explique le journaliste et producteur de vin Pedro Garcias, dans Fugas, un supplément à la lettre.Público news.

« Bien que la famille Roquette, les propriétaires, continue de rejeter les accords avec les employés les plus proches », Garcias a déclaré que « les propositions qui seront sur la table dépasseront même les 100 millions d’euros, une valeur impressionnante, si elle est confirmée, si elle augmentera considérablement la norme des transactions au Douro », souligne-t-il, dans sa chronique Elogio do Vinho, parue aux Fugas, ce samedi 13 novembre.

« Pour la réalité du Douro, la valeur que l’entreprise offrira est extraordinaire. Mais dans certaines régions de France, comme la Champagne par exemple, 100 millions d’euros ne suffisent pas pour acheter 100 hectares des plus beaux vignobles. Bordeaux et la Bourgogne ne suffisent même pas à acheter 50 hectares de vignes », a souligné Pedro Garcias, garantissant que, « dans les années à venir, davantage d’agriculture [no Douro] changera de propriétaire ».

Selon le même journaliste et producteur de vin, Quinta do Crasto, « en plus de la ferme mère, qui a commencé avec environ 20 hectares et qui compte actuellement 136 hectares, dont 74 de vignes, il possède également Quinta da Cabreira, dans le Douro. Supérieur, avec 114 acres de vignoble (construit à partir de zéro) ».

Entre les vins DOC Douro et Porto, l’entreprise « a déjà mis en bouteille environ 1,5 million de bouteilles (produisant également environ 65 000 bouteilles d’huile d’olive extra vierge par an) et avait environ 3 500 barils dans sa cave aux goûts des investisseurs étrangers », a-t-il conclu.