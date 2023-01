Un Finlandais, un Albanais, un Serbe et maintenant un participant à la Coupe du monde au Qatar. Sparta cherche des renforts à l’étranger à la fin de l’année

Et tous les nouveaux venus nommés dans l’équipe du Sparta sont des représentants de leur pays, dans le cas du Serbe Kamenovic, il s’agit d’un représentant de la jeunesse. Quant à Finn Kairinen, 24 ans, outre le maillot de l’équipe nationale qu’il a porté sept fois jusqu’à présent, il porte le maillot de Lilleström, Inter Turku, HJK Helsinki ou Midtjylland.

La saison dernière, il a marqué un but en 22 matches pour le Norvégien déjà cité Lilleström, avec qui il a atteint le 3e tour préliminaire de l’European Conference League sur la scène européenne.

« Nous avons un représentant qui augmentera notre qualité et notre compétitivité dans l’entrejeu. Il engage bien en combinaison et en passe, il est honnête défensivement. Il a bien joué dans des situations standard et a réagi correctement après avoir perdu et gagné des ballons », a déclaré à son sujet le directeur sportif spartiate Tomáš Rosický.

Fina a été suivi au club de Prague par un autre footballeur étranger, cette fois le défenseur serbe de 22 ans Dimitrij Kamenovic, qui est la dernière partie de l’équipe de la Lazio Roma, et c’est avec ce célèbre club romain que les habitants de Prague ont convenu qu’ils seraient capable de travailler avec Kamenovic pendant longtemps, plus longtemps après un éventuel achat. « Disposition physique, variété de passes, pressing et puissance dans les airs. C’est un attribut qui orne Dimitrije et grâce auquel il élargit notre ligne défensive. Il est encore jeune et a tellement de potentiel pour s’améliorer et s’améliorer », a déclaré Rosický à propos du joueur.

Rappelons qu’avant de travailler à Rome, Kamenovic a travaillé pour l’équipe serbe Čukarički, où il a disputé 50 duels et marqué deux buts.

La liste des renforts étrangers pour Letná ne s’arrête certainement pas là. L’international albanais Qazim Laci, qui a joué pour la dernière fois pour l’Ajaccio français, est originaire d’une autre compétition majeure de la ligue européenne, cette fois la meilleure ligue française. Le milieu de terrain de 26 ans a signé un contrat de plusieurs années. « Avec l’arrivée de Qazim, nous obtenons un milieu de terrain central qui, avec sa typologie distincte, complétera parfaitement notre milieu de terrain existant et offrira à l’entraîneur de nombreuses options dans l’entrejeu de l’équipe. Il est habitué aux matchs exigeants physiquement des deux meilleurs joueurs de France. compétitions. Il est équipé techniquement, il peut changer le rythme du jeu, accélérer depuis le fond du filet. Il pénètre bien et a une mentalité de gagnant « , explique Rosický ses compétences à ce poste.

Qazim Laci a déménagé en Grèce avec ses parents peu de temps après sa naissance. Là, il était un élève d’Olympiakos Le Pirée, mais il n’est apparu que dans un match de coupe dans leur équipe A. Cependant, il a été invité à l’APOE Nicosie et au grec Levadiakos, puis il a joué à Ajaccio à partir de la saison 2017/18 et grâce à ses services l’équipe est devenue une de l’élite française. Cependant, en ce qui concerne son passage en deuxième division française, il y a marqué dix buts en 137 duels.

Un participant à la Coupe du monde au Qatar s’est également rendu à Letná : l’Australien Awer Mobil

Certainement le renfort le plus intéressant est le plus frais. Mercredi, le club a annoncé l’arrivée du milieu de terrain australien de 27 ans Awer Mabil. Sparta a accepté son arrivée avec les participants espagnols de la Liga Cadix, où il se trouve depuis l’été. « Awer est un ailier, un joueur travailleur qui peut dépasser ses adversaires dans des situations individuelles. Il a l’expérience des matches internationaux, pour lesquels il a joué à la fois sous le maillot australien et dans les compétitions de l’UEFA. C’est un joueur d’équipe avec une mentalité de gagnant. L’avantage est que l’entraîneur le connaît bien pour avoir travaillé ensemble à Midtjylland », a commenté Rosický sur la nouvelle signature du site Web de Spartan.

Mabil lui-même a également dédié ses premiers mots après la signature. « Je veux me battre pour des titres. Donc, la principale motivation pour laquelle je suis venu ici était de gagner, de me battre pour des titres et aussi de jouer à nouveau dans des coupes européennes. J’ai joué la Ligue des champions avec mon ancienne équipe au Danemark. C’était un sentiment formidable et J’avais très envie de revivre ça. Et c’est pour ça que je suis ici », a-t-il déclaré.

Le Kényan Awer Mabil a joué en Australie pour Campbelltown City et Adelaide United, puis à vingt ans, il a déménagé dans le Midtjylland danois, avec lequel il a remporté la Coupe du Danemark et la ligue danoise. Il a disputé quinze matches pour l’équipe nationale danoise en Ligue des champions et a même enregistré une passe décisive lors de l’un des barrages de qualification contre le Slavia.