Major King Dr. Noir, docteur. Sweet ou Agent Maison (French House), tels sont les noms de couverture de l’agent StB Vlastislav Chalupa. Il est né le 4 novembre 1919 à Opava dans une famille de procureur, ils ont rapidement déménagé à Brno. Son père était un démocrate convaincu et il a également inculqué les idées de son fils Masaryk. Il a eu une enfance calme et heureuse. L’émergence du protectorat l’a surpris en tant qu’étudiant en droit, il faisait partie des étudiants que les nazis ont transférés dans des camps de concentration – d’une part en tant que renseignement d’État, c’est-à-dire une menace, d’autre part, ils étaient une sorte d’otage . La loge a été emprisonnée dans le célèbre Sachsenhausen. Il a passé 8 mois ici, puis a trouvé un emploi comme employé de banque. Il a utilisé les locaux de la banque pour les réunions de son groupe de résistance – de jeunes démocrates débattant et se préparant à la chute du régime nazi et à ce qui se passerait après. Après la guerre, chacun de ces « conspirateurs » a rejoint un parti politique démocratique différent, où il a promu la tradition Masaryk. Pondok a choisi le Parti national-socialiste. Il s’est fait connaître grâce à un mémorandum en 1946, qui soulignait le pouvoir de la tente communiste et l’issue tragique possible pour les nationaux-socialistes. Son mémorandum était presque rempli, ce qui le rendit célèbre. Il a même été mentionné comme candidat à la présidence du parti. StB peut avoir été sélectionné à ce moment.

Agence de sécurité de l’État

Après février 1948, il n’y a pas eu beaucoup de changement dans les forces de sécurité ; après la guerre, ils occupaient déjà la plupart des postes dans cette région avec leurs hommes, qu’ils ont ensuite réglés avec des purges. L’année 1948 marque également un nouveau chapitre dans la vie de Vlastislav Chalupa. Immédiatement après le coup d’État, StB a commencé à persécuter ses opposants politiques, ce qui signifie que Chalupa est redevenue illégale. En avril 1948, alors qu’il était sur le point d’émigrer, il disparut mystérieusement. Il a été arrêté par une voiture avant de se rendre à la frontière. Selon sa propre déclaration, il a affirmé qu’il risquait d’être informé de sa traversée imminente et qu’il risquait d’être abattu. Son ravisseur StB joue un sauveur qui veut l’aider. Ils l’ont emmené dans une hutte abandonnée. Il est intéressant de noter que Chalupa s’est endormie à un tel moment – il a dormi tout le chemin et a dû la réveiller sur-le-champ. Lui-même n’a jamais admis publiquement avoir travaillé avec StB. Il décrivit toute l’affaire comme suit : C’était censé être une sorte de faction au sein du StB, qui n’était pas satisfaite de la situation après février 1948 et voulait aider la troisième résistance. Parmi eux se trouve l’élite estébák Otmar Kašina. Pour le reste de sa vie, Chalupa a affirmé qu’il n’avait pas coopéré avec StB, au lieu de cela, ils ont travaillé secrètement pour lui et sa résistance. Les documents contraignants et les documents examinés par le Bureau de documentation et d’enquête sur les crimes du communisme (ÚDV) parlent assez clairement. Ainsi commença l’action scoute, qui a pour tâche d’infiltrer les organisations illégales. Le premier des « ordres » du major King (le nom de code qui lui a été donné) était de transférer ses collaborateurs à l’étranger – StB le ferait, à l’avenir ils deviendraient également des agents comme lui. Chalupa avec estébák Damián, qui travaille au Département national de la jeunesse socialiste – envoie les personnes intéressées par la résistance à son agent Raja / Chalupa. C’est là que StB les veut – quand ils entrent dans la clandestinité, ils deviennent des terroristes. De cette façon, de nombreuses vies de jeunes qui voulaient se battre pour les idéaux démocratiques à l’époque communiste ont été détruites. Petr Konečný, membre du syndicat, a appris les activités dangereuses de V. Chalupa (roi principal) et a été tué par un commando d’assassins dirigé par Pich-Tůma. À l’instigation du StB (selon ses subordonnés qui l’ont aidé dans la résistance), la loge a également fondé le Parti travailliste, qui partage les mêmes objectifs que les faux groupes illégaux susmentionnés.

Infiltration de résistance étrangère

En septembre 1949, une autre partie de ses fonctions commence – il est envoyé en France (même Gottwald est informé de sa mission). Ici, il a été impliqué dans l’Institut tchécoslovaque des étrangers, dont le but était de surveiller et d’archiver toutes les activités artistiques et politiques de l’exil tchécoslovaque. Cet institut a d’ailleurs été fondé par l’un des assistants de Chalup, précédemment muté au StB. Il est en France depuis deux ans. Nous devons nous rappeler à nouveau que Chalupa a décrit sa coopération comme une activité de résistance, il n’a donc pas décrit les informations sur les Tchèques et les Slovaques en exil comme un don, mais comme un échange d’informations entre résistants. StB a fait une pause, puis a reçu l’ordre d’émigrer à nouveau – cette fois aux États-Unis. Il est arrivé à Chicago le jour de son anniversaire. Il a trouvé une place dans une certaine banque américaine. Il a écrit des articles, mais il n’y a pratiquement pas eu de réponse aux États-Unis – ses contributions étaient de gauche. Il a rapporté comment chaque immigrant tchécoslovaque a essayé de devenir influent et a publié son propre magazine, dans lequel il a diffusé ses idées. Au bout d’un moment, il a essayé de se débarrasser de l’intelligence – il a complètement perdu le contact pendant un moment, mais StB l’a également trouvé à Chicago. Il a obtenu le nouveau nom de directeur, mais ses rapports ont depuis été remplis de craintes de divulgation par le FBI. La loge a de nouveau cessé de coopérer, en 1961 ses archives ont été sauvegardées et le contact avec lui a pris fin. Chalupa a longtemps été considéré comme un important démocrate en exil. En 1991, il a même reçu un doctorat honorifique de la faculté de droit de l’Université Masaryk. Quelques années plus tard, son véritable rôle a été révélé. Chalupa a poursuivi DV pour diffamation, mais le tribunal a confirmé que les conclusions du bureau étaient réelles et Chalupa a été officiellement identifié comme un agent SrB sans possibilité d’appel. Il est mort en 2002, dans sa version qu’il n’était pas un agent mais un résistant, qu’il a enduré jusqu’à la fin de sa vie. Du moins en public. Son activité est de jeter 700 personnes dans des crimes et 15 d’entre elles seront exécutées.

RESSOURCE:

Télévision tchèque, Wikipédia, aujourd’hui, muni