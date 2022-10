Un demi-million d’adultes sont à risque de dépendance numérique. Il aggrave le sommeil, la santé et les relations

Selon des estimations d’experts, 445 000 personnes de plus de 15 ans en République tchèque risquent de développer une dépendance aux téléphones portables, aux réseaux sociaux ou aux jeux en ligne. Environ 125 000 d’entre eux sont à haut risque. C’est ce qu’indique le rapport sur la dépendance numérique pour l’année, qui a été approuvé mardi par le Conseil gouvernemental de coordination de la politique en matière de toxicomanie.

À ce jour, le Centre national de contrôle des drogues et des dépendances a compilé un rapport annuel sur la consommation de drogues illicites, d’alcool, de tabac et de jeu. Cette année, pour la première fois, l’accent est mis sur l’addiction au numérique.

« L’utilisation excessive d’Internet et des technologies numériques touche une grande partie de la population et est à l’origine de nombreux problèmes de santé et d’impacts négatifs sur les individus et leur environnement », soulignent les auteurs du rapport.

L’addiction perturbe le rythme quotidien. Les gens manquent de sommeil et sont moins capables de s’orienter à temps. Ils souffrent de fatigue, de manque de concentration, de maux de tête, de douleurs aux yeux ou au dos. Le contact est limité à l’environnement en ligne. L’activité physique diminue, les conflits dans les relations augmentent. Les performances des écoliers se détériorent, les performances au travail des adultes. La dépendance s’accompagne alors d’anxiété, de dépression ou d’agressivité.

Les trois quarts des adultes utilisent Internet quotidiennement. 72% des personnes utilisent Internet sur leur téléphone portable. Plus des deux tiers utilisent les réseaux sociaux. Les adultes sur Internet lisent le plus souvent les actualités et recherchent des informations, visitent les réseaux sociaux, regardent et achètent des biens. Près d’un quart des gens jouent à des jeux numériques.

Selon le rapport, les gens passent en moyenne 130 à 150 minutes en ligne un jour de semaine, en dehors du travail et des études. Le week-end, il est de 160 à 180 minutes. Les hommes sont en ligne 20 à 30 minutes de plus par jour que les femmes. Alors que les hommes passent plus de temps à jouer à des jeux et à regarder de la pornographie, les femmes passent plus de temps sur les réseaux sociaux et à faire du shopping. Selon le rapport, six à sept pour cent des hommes et quatre à cinq pour cent des femmes sont à risque de dépendance. Le risque diminue avec l’âge, étant le plus élevé chez les jeunes de moins de 25 ans.

En recalculant, selon les auteurs, on peut estimer qu’environ 253 000 hommes et 192 000 femmes sont à risque de dépendance en République tchèque, soit un total de 445 000 personnes de plus de 15 ans.

L’objectif du traitement est de réduire le temps passé à utiliser les technologies numériques et d’en prendre le contrôle. Le résultat ne doit pas être abstinent. Cela peut être un goulot d’étranglement au travail, pendant les études et dans la vie personnelle. Il existe maintenant 109 programmes de traitement pour les personnes qui abusent de la technologie en République tchèque. Les compagnies d’assurance couvrent les soins de 150 à 180 personnes par an.

Vidéo : Le porno est une dépendance, vous ne pouvez pas vous arrêter même dans le mariage, dit Lupton