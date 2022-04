Un collègue ravisseur d’un banquier suisse arrêté en France – TOP ONLINE

Le jeune homme, condamné en 2021 avec l’homme d’affaires Arnaud Mimran, plus connu en France et au casier judiciaire, pour son implication dans l’enlèvement pour extorquer le Suisse, a été arrêté mercredi à Saint-Gratien dans le Val-d’Or. « Département de l’Oise au nord. Paris. Des sources policières et judiciaires ont confirmé vendredi une information connexe du journal « Le Parisien ».

L’homme arrêté est lié à des membres du crime organisé et est également recherché par les coroners de Perpignan, dans le sud de la France, dans une tentative de vol de voiture liée au trafic de drogue. Plusieurs centaines de milliers d’euros ont été retrouvés sur le compte de sa compagne, selon l’Autorité centrale française de lutte contre le crime organisé.

Arnaud Mimran, homme d’affaires et agent de change aux multiples condamnations, aurait tiré les ficelles dans l’enlèvement de banquiers suisses en 2015. En 2017, il a été condamné à huit ans de prison pour implication dans la fraude à la TVA sur les quotas carbone et à 13 ans de prison. pour implication dans des arrestations et des extorsions Marchand turc Yomi Rodrig.