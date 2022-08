Jusqu’à présent, les équipes de secours ont offert du hareng congelé et de la truite vivante au cétacé de quatre mètres de haut, mais le béluga ne semble pas avoir accepté non plus. « Il est assez maigre et semble avoir du mal à s’alimenter », a expliqué Isabelle Dorliat-Pouzet de la préfecture de l’Eure.





Les autorités françaises ont en outre déclaré samedi que la baleine avait de petites taches sur la peau. Il n’est pas clair s’il s’agit d’une réaction à l’eau douce de la Seine ou d’un signe de détérioration de la santé animale. Les observateurs scientifiques disent que le béluga est timide, n’apparaît que brièvement et fait moins de chants de baleines, ce qui soulève d’autres inquiétudes pour son bien-être.

Cocktail vitaminé

Les experts ont exclu de le sortir de l’eau et de le transporter sur terre, car un tel déplacement serait trop risqué pour un animal affaibli. Au cours du week-end, les scientifiques ont proposé un nouveau plan. Il a essayé de donner à la baleine une bombe de vitamines. Les experts espèrent que l’injection de vitamines à l’animal échoué stimulera son appétit et l’aidera à faire le voyage de retour de 100 milles (160 kilomètres) jusqu’à la Manche, où il pourra nager dans son environnement arctique.

Les experts sont également déconcertés par la façon dont la baleine a réussi à s’éloigner si loin de son habitat naturel – les eaux froides des régions arctiques et subarctiques. Le béluga du Nord se dirige parfois vers le sud en automne à la recherche de nourriture, mais il n’est pas rare qu’il voyage aussi loin de chez lui.

Néanmoins, des cas similaires sont apparus ces dernières années. Par exemple, une orque morte a été retrouvée dans la Seine en Normandie en mai. En 2019, une baleine morte est réapparue dans la Tamise britannique près de Gravesend.