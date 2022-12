Vladimir Poutine et Evgueni Prigojine | PHOTO : Gouvernement de la Fédération de Russie/Wikimedia Commons/CC BY 3.0

Deux officiers russes ont demandé l’asile en France. L’un d’eux est un employé du FSB, redoutable successeur des services secrets du KGB. Le deuxième requérant était membre du groupe de mercenaires Wagner. En référence au projet Goulag.net et au militant des droits de l’homme Vladimir Osechkin, il a écrit ceci Initiés.

Au début, les Français pensaient qu’il s’agissait d’un jeu d’intelligence car les deux hommes pilotaient le même avion et étaient assis côte à côte. Au contraire, eux-mêmes croyaient que d’autres avaient été embauchés pour le suivre en France.

« Tous les deux ont demandé l’asile politique et la protection internationale en même temps. Cela semble très étrange. La police française et les services de sécurité des aéroports sont également suspects car la situation est vraiment inhabituelle », écrit The Insider.

En fin de compte, cependant, après enquête, les autorités françaises en sont venues à croire que les deux hommes voulaient fuir la Russie en raison de leurs propres convictions, et non en tant qu' »espions » envoyés.

Les deux officiers sont actuellement minés et donnent des détails sur leurs activités et celles de leur entourage, notamment le système de financement des mercenaires wagnériens et leur implication dans des activités subversives en Ukraine.

De plus, les gens du FSB ont accès aux documents liés à l’invasion de l’Ukraine. Après avoir vérifié l’exactitude des données, la partie française a l’intention de publier les informations. Les détails obtenus seront utilisés dans une enquête internationale sur les crimes de guerre russes. Ainsi, des preuves seront obtenues non seulement contre Poutine lui-même, mais aussi contre Yevgeny Prigozhin, qui soutient les mercenaires du groupe Wagner, ou d’autres représentants du régime russe agressif.

« Lorsque les membres du système de Poutine quittent ce système, ils deviennent ses ennemis », a déclaré l’activiste Osechkin à propos de l’affaire, notant qu’en dehors de l’asile, les deux hommes recevraient probablement la sécurité. De plus, selon lui, ces deux hommes n’étaient pas les premiers transfuges d’un établissement similaire, des demandeurs d’asile similaires apparaissaient de plus en plus ces derniers mois.