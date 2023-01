Un aquarium a explosé à Berlin, des sismographes l’ont également enregistré

Il y avait une quantité inhabituelle d’eau sur les routes, ont averti les compagnies de transport. Le temps à Berlin était glacial vendredi matin, selon les prévisions, les températures devraient descendre en dessous de zéro toute la journée jusqu’au week-end.

L’aquarium fait partie d’un complexe hôtelier près de la place Alexanderplatz. La police a bouclé le quartier. L’eau déversée a endommagé le Musée DDR voisin. Selon l’éditeur du musée, Gordon Freiherr von Godin, plusieurs pièces, dont des expositions et du mobilier, ont été touchées. Selon son estimation, la superficie du bâtiment est d’environ 1 200 mètres carrés, dont environ 300 et 400 mètres carrés sont concernés par le code induit par l’eau.

Le portail Internet de télévision NTV a rapporté qu’aux alentours de 05h45, il y a eu une forte détonation et une centaine de façades d’hôtels ont volé dans la rue. L’alarme porno automatique se déclenche dans l’hôtel. L’explosion a été si forte qu’elle a été enregistrée par deux sismographes à Berlin.

Sur les rebords des utilisateurs des médias sociaux, vous pouvez voir les ruines de l’aquarium dans le vaste hall et comment les sauveteurs marchent parmi eux avec des lumières sur leurs casques. Les sauveteurs sont intervenus avec des chiens oiseaux. La maison a été complètement détruite, a-t-il expliqué aux pompiers.

À la suite de la catastrophe, les pompiers ont évacué environ 300 personnes de l’hôtel. Deux personnes, facilement perdues dans la steppe, ont été secourues et amenées à l’hôpital.

Parlez au jour du feu de Mike Baakes Image il a déclaré que les sauveteurs avaient fouillé tout le bâtiment avec l’aide de chiens pour s’assurer que personne n’était blessé sous les décombres.

Le maire de Berlin, Giffeys, a répondu en disant qu’il était nécessaire d’enquêter sur la façon dont une telle chose pouvait se produire. Selon lui, il était dommage que l’aquarium se soit cassé le matin alors qu’il n’y avait pas de visiteurs. Il a décrit la situation à Mst comme un tsunami.

Nous avions vraiment peur, a déclaré une jeune femme qui n’est arrivée à l’hôtel que jeudi soir à un agent de la DPA. Certains clients conviennent que l’hôtel ne fournit pas d’informations quotidiennes. Impossible d’appeler le fixe à la réception.

Vous pouvez voir que tout s’est effondré quand il a quitté les clients de l’hôtel. L’un d’eux lui a expliqué qu’à six heures du matin, il avait quitté l’hôtel pour fumer. J’ai vu que le bel aquarium avait disparu, dit-il. La police s’est arrêtée devant l’hôtel. Il n’a pas été autorisé à entrer dans la maison où se trouvait encore sa femme.

Karin Wickiov et Sandra Hoffmannov de Vcarska expliquent : Tout est dans le son. Il y a des poissons morts. Tout le reste change. Les vitres sont brisées. La steppe est vaudou. Ce n’est que peu avant neuf heures que les clients ont été informés qu’ils devaient quitter l’hôtel, via un serveur allemand Rosenheim24.

Il y a environ 1500 poissons tropicaux dans l’aquarium, une centaine d’espèces y sont représentées. Le propriétaire de cette attraction touristique très recherchée sur Internet affirme qu’il s’agit du plus grand aquarium en forme de loup au monde. L’épaisseur de la paroi extérieure du loup acrylique est de 22 cm en bas et de 18 cm en haut. La température de l’eau est comprise entre 26 et 27 degrés.

Au cours des deux dernières années et demie, l’aquarium a été rénové, par exemple, le joint en silicone a été remplacé. Ouvert seulement cette année sur lt.

en plexiglas d’une longueur de 16 mètres et d’un diamètre de 11,5 mètres. Il était rempli d’un million de litres d’eau salée, et ses habitants pouvaient s’en prendre aux loups.

Le matériel nava est le plus susceptible d’être blâmé

De cet endroit, des spéculations ont surgi sur le flux. Plus de 100 policiers, dont une unité spéciale avec des mitrailleuses, ont été déployés pour l’événement. Pour une grosse éruption d’aquarium, je ne peux pas dormir sur le matériel. Le porte-parole de la police, Martin Dams, a déclaré jusqu’à présent qu’il n’y avait aucun signe de personne sous influence.

L’agence DPA Iris Sprangerov a confirmé que l’aquarium pourrait se briser à cause du matériau. La recherche n’est pas terminée, bien sûr, mais les premiers signes indiquent de nouveaux éléments, a-t-il déclaré. L’aquarium fait partie d’une exposition sur le monde sous-marin appelée Sealife. L’aquarium et les autres piscines du complexe n’ont pas été endommagés, mais les pompiers les vérifient.

Les poissons dans l’aquarium sont morts. Peta, l’organisation qui a plaidé pour la première invitation, veut déposer des accusations criminelles à cause de cela. De toute évidence, la vie d’environ 1 500 poissons est traitée ici sans distinction, a déclaré l’organisation. Znien a déclaré que l’aquarium était une grande tragédie causée par les braconniers. Selon lui, l’aquarium ne devrait pas être rénové.

La DPA a averti que des incidents similaires s’étaient produits ailleurs dans le passé, mais pas à l’échelle de Berlin. Par exemple, en décembre 2012, la vitre d’un aquarium de plusieurs centimètres d’épaisseur avec des lions de mer, qui se trouvait à ciel ouvert dans un centre commercial de Shanghai, s’est brisée. 16 personnes ont été blessées. De plus, le gel qui était à l’extérieur, l’eau à l’intérieur était chaude et le matériau était faible.