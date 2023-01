Un agresseur en France est entré dans un poste de police et a poignardé une policière, après quoi elle a été abattue

Dans la banlieue de Nantes, en France, un homme est entré dans un commissariat et a poignardé une policière. La femme de 40 ans a subi de nombreuses blessures, notamment aux pieds et aux mains. Le mobile du crime n’est toujours pas clair. La police a arrêté l’homme dans l’après-midi sur la base d’informations fournies par des témoins de l’agression. L’homme a été abattu lors d’une descente de police, puis est décédé des suites de ses blessures.

Le motif de l’attaque reste flou, mais le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que le suspect était recherché par la police en raison de son affinité avec l’islam radical et qu’il souffrait également de problèmes psychologiques. Il a également noté que le suspect était français, né en France, âgé d’environ 40 ans et récemment sorti de prison. L’agence AFP, citant des sources, a écrit qu’il avait été condamné en 2015 pour vol et enlèvement. Après avoir été libéré de prison, il était sous la garde des autorités car on lui avait diagnostiqué une schizophrénie.

Le personnel pénitentiaire l’a également répertorié comme radical en raison de son strict respect des règles islamiques et de ses provocations verbales concernant sa religion, a rapporté BFM TV. L’homme avait un « profil mixte, radical et très gravement malade mental », a ajouté l’AFP.

L’agresseur a réussi à s’emparer de l’arme de service de l’officier ; il l’a pris sur la scène du crime sans l’utiliser immédiatement. Il a d’abord utilisé une voiture pour s’échapper, mais la police a découvert plus tard que la voiture s’était écrasée à proximité. La police pense qu’il a continué à pied. Environ 250 policiers, dont des membres de l’unité spéciale de Nantes, ainsi qu’un hélicoptère, sont impliqués dans la recherche des suspects. Lors de l’arrestation, l’homme a recommencé à attaquer les policiers avec l’arme de police volée, blessant légèrement deux des policiers. La police a riposté et le suspect est décédé sur les lieux.

Le parquet de Nantes a déclaré plus tard que le suspect avait également pris en otage une jeune femme lors de sa tentative d’évasion de la police. Il aurait fait irruption dans son appartement puis aurait tiré sur des policiers par la fenêtre. Les enquêteurs ont également signalé qu’il avait attaqué un autre policier avec un couteau alors qu’il était encore au poste de police, mais qu’il n’avait pas été blessé lorsque le couteau avait touché son gilet pare-balles.

Darmanin a déclaré que la femme qui a été attaquée aurait survécu aux blessures graves. Il a également déclaré que le parquet antiterroriste français n’enquêtait pas actuellement sur l’incident. Il a ajouté qu’il n’avait pas lui-même le pouvoir de qualifier un acte de terroriste.

La lutte contre le terrorisme intérieur pourrait être un enjeu électoral majeur

La lutte contre le terrorisme intérieur est susceptible d’être l’un des principaux sujets de la campagne à venir avant les élections présidentielles prévues pour l’année prochaine, selon Reuters. La politicienne d’extrême droite Marine Le Pen, qui serait l’un des plus grands adversaires de l’actuel chef de l’État Emmanuel Macron, a qualifié l’actuel président de laxiste sur les questions de sécurité et a déclaré que la police avait besoin de plus de protection.

« Je refuse d’accepter que les attaques contre des policiers fassent partie de notre quotidien », il a écrit dans twitter. « Nous devons enfin affronter cette barbarie et ne jamais, jamais nous y habituer », a-t-il ajouté.

« Mes premières pensées vont à la policière municipale grièvement blessée : elle a tout mon soutien et tout le gouvernement est solidaire avec elle », il a écrit Premier ministre français Jean Castex.

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a appelé tous les juges à être fermes pour décider qui a attaqué la police. Il y a eu plusieurs attaques graves contre des policiers en France récemment. Après une attaque contre un commissariat de Rambouillet près de Paris, une policière a été tuée aux mains d’un islamiste radical. La mort d’un policier à Avignon qui sévissait contre les trafiquants de drogue a également provoqué un tollé.