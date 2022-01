UM Lublin : City teste des voitures électriques

La voiture électrique pour l’essai routier est une récompense spéciale pour Lublin dans le cadre du concours national Eco-City. Lors de cette 8e édition de l’événement, notre ville a reçu un prix dans la catégorie « Transport durable ». La cérémonie officielle de remise des prix a eu lieu aujourd’hui (12 janvier) devant le château de Lublin. Renault, partenaire stratégique du concours, a fait don du véhicule électrique Renault ZOE à la ville. Le prix a été remis par Artur Szymczyk, adjoint au maire de la ville de Lublin pour l’investissement et le développement, et Jacek Kucharczyk, commandant de la garde municipale de la ville de Lublin.

– C’est avec satisfaction et fierté que nous avons reçu des informations sur les récompenses dans les catégories dans lesquelles Lublin est le leader incontesté. Depuis près de 70 ans, notre ville n’a cessé de développer les transports collectifs en privilégiant l’électromobilité et l’écologie. Le prix, à travers l’attribution d’un prix spécial, confirme que nos efforts pour améliorer et développer les transports publics sont au plus haut niveau. Sur la base de nos années d’expérience dans le développement de communications électriques collectives, nous avons les connaissances et le soutien d’autres villes polonaises. L’essai d’un véhicule sera une expérience précieuse, en partie à cause des dispositions de la loi sur l’électromobilité et les carburants alternatifs. Cela oblige les gouvernements locaux à avoir 10% de voitures électriques parmi les véhicules utilisés. La ville a pris des mesures pour répondre aux exigences. Actuellement, des documents sont en cours de préparation pour mener une procédure d’appel d’offres pour la location d’un véhicule électrique. Pour répondre aux exigences légales, la commune de Lublin est tenue d’avoir 13 voitures électriques dans sa flotte, a-t-il déclaré. Artur Szymczyk, adjoint au maire de la ville de Lublin pour l’investissement et le développement.

La voiture Renault ZOE est une voiture électrique qui n’émet pas de gaz d’échappement ni de bruit de moteur. La voiture sera testée par la police de la ville de Lublin. Les employés de cette unité vérifieront le temps de charge du véhicule et l’évolution du kilométrage en fonction du style de conduite et des conditions. Ils vérifieront également comment les appareils de la voiture (par exemple, la radio ou la climatisation) affectent sa portée et combien d’énergie est restituée lors du freinage du véhicule.

Lors de la 8e édition du concours Eco-City, Lublin a été récompensée dans la catégorie « Transports durables » en tant que ville de plus de 100 000 habitants. population. Le comité de la concurrence apprécie l’atteinte de 30% de part de matériel roulant à faibles émissions dans le parc des transports publics. Un prix a également été décerné à Lublin pour la création d’une infrastructure propice à la multimodalité. Le jury a également noté le projet d’achat de bus à hydrogène.

Lublin a été récompensée au concours Eco-City pour la cinquième fois. En 2014, la Ville a reçu un prix pour sa politique « Mobilité durable », en 2016 elle a remporté la catégorie « Gestion du système énergétique local », et en 2017 dans la catégorie « Vert et air » pour la création d’un Budget Vert et la cohérence du concept d’établissement de verdissement urbain, et différenciation dans la catégorie « Systèmes énergétiques » pour l’exhaustivité et la variété des activités dans le domaine de la gestion de l’énergie et de l’éducation dans ce domaine, et en 2018, le comité du concours a récompensé Lublin dans deux catégories – « Gestion de l’eau » et « Mobilité durable ».

Depuis 2013, le projet national Eco-City récompense les villes polonaises impliquées dans la gestion durable de l’espace urbain. Les organisateurs de l’Eco-City sont l’Ambassade de France en Pologne et le Centre PNUE/GRID-Varsovie, et le partenaire stratégique est Renault.