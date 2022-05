Ukraine : Un groupe de femmes se mobilise pour récupérer les corps des membres de la famille – Invasion of Ukraine

Des femmes et des mères de soldats ukrainiens tentent de récupérer les corps de leurs maris et enfants disparus ou morts sur les lignes de front, la recherche rendue difficile par manque d’informations et prenant plusieurs semaines.

Les femmes ont appelé à l’aide le siège de l’Organisation des femmes soldats à Kiev, cherchant à ramener les Ukrainiennes tuées dans les combats depuis le début de l’invasion russe en février, selon un rapport d’EFE.

C’est le cas d’Emilia, 37 ans, qui depuis plus d’un mois tente de récupérer le corps de son mari, et utilise l’organisation, près de Maïdan, place de l’Indépendance, au centre de la capitale ukrainienne, scénario emblématique de nombreuses luttes sociales en l’histoire des personnes âgées.

La mère guerrière en chef, Valentyna Vasylivna, ainsi qu’une autre représentante du groupe, Iryna Zinchenko, l’ont reçue dans un petit bureau.

Comme d’autres femmes que l’organisation aide, Emiliya convient que personne sans expérience militaire ne devrait être envoyé au front.

Elle sait que son mari a été tué le 17 avril près de Lugansk lors d’un raid russe, avec environ 20 autres soldats ukrainiens, mais elle a peu d’informations supplémentaires sur l’endroit où se trouve le corps de son mari.

Avant de venir à l’organisation, Emiliya avait demandé de l’aide à des organisations comme la Croix-Rouge si la partie russe disait quelque chose.

Autre exemple du désespoir vécu par les femmes ukrainiennes, Ala, qui cherche son fils Oleksiy, 31 ans, envoyé au combat alors qu’il n’a aucune formation militaire.

La mère de 53 ans n’a pas eu de nouvelles de son fils depuis le 17 mai, c’est pourquoi elle fait également appel à cette organisation qui regroupe environ 200 femmes, toutes bénévoles.

Ala savait que 26 Ukrainiens étaient morts dans l’attaque russe, lorsque l’histoire lui est parvenue, comme un fils décédé dans les bras de son père lors de l’attentat, mais il n’a eu aucune autre information sur son sort dans la région de Kirovogradskiy pendant des jours.

Valentyna Vasylivna, 70 ans, rappelle que l’organisation qu’elle dirige n’a rien de nouveau, ayant non seulement émergé avec la récente invasion russe, mais a aidé des femmes dont les enfants et les maris ont été envoyés dans diverses guerres au cours des trois dernières décennies.

Selon le responsable, de nombreuses femmes, dont certaines d’autres pays, appellent chaque jour, exprimant le désir d’aider de toutes les manières possibles.

Le groupe essaie d’aider autant que possible dans tous les cas qui se présentent, même s’il dépend des dons pour fonctionner, car il manque de soutien institutionnel, a-t-il déclaré dans une déclaration à l’Efe.

Iryna Zinchenko, 56 ans, a ajouté que malgré cela, ils aidaient de toutes les manières possibles, y compris les personnes qui ont perdu leur maison, les situations de besoin d’évacuation des zones de guerre, la reconstruction de maisons ou d’hôpitaux, etc.

L’Italie, la France, la République tchèque et Dubaï sont quelques-uns des pays où ils ont reçu des expressions de soutien.